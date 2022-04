Arequipa: asegurados afectados por paralización de obra en hospital

La Red Asistencial de EsSalud Arequipa, hace agua por todas partes. Tras una inspección de la Defensoría del Pueblo se constató que la obra para el mejoramiento de Emergencia del hospital Yanahuara, tiene serios retrasos de culminación. Ello afecta a cerca de 200 mil pacientes. “Hemos supervisado el hospital y se evidencia que en dos años las obras no acaban y están paralizadas”, informó el encargado de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique.

El proyecto de la intervención nació dos años atrás, en el 2020, entre la primera y segunda ola por el COVID-19. En ese año estaba al frente de le gerencia de la Red el cuestionado médico Edilberto Salazar Zender. Médicos del nosocomio informaron que la obra tuvo varios problemas en su planificación y volvieron rediseñarlo. Recién las obras físicas arrancaron en 2021. “Hubieron varias fechas de culminación: diciembre del año pasado, marzo de este año, luego julio y ahora están hablando de noviembre”, advirtieron.

Desde hace tres semanas la empresa constructora paró los trabajos. Manrique señaló que se requerían S/ 8 millones para su culminación, muy aparte de lo ya invertido. Instó a que EsSalud Lima y la Red en Arequipa solucionen el inconveniente, ya que solo hay un 30% de avance . “Lo peor de todo es que cuando me he entrevistado con el director del hospital (Yilbert Zeballos) no sabe cuando van a reiniciar las obras”, señaló el representante de la Defensoría. Calificó el retraso como una negligencia y no descartó posible hechos irregulares en la obra.

Con ello la atención de los asegurados se ve perjudicada. “Los pacientes siguen siendo maltratados porque no se programan los consultorios externos para que se haga atención presencial. Es todo una odisea para ellos conseguir una cita”, denunció.

Sobre la obra, Roberto Huarhua, desde este 4 de abril ex gerente de la Red Asistencial Arequipa, advertía que la contratista no quería avanzar porque no les pagaban. “No podemos pagar por cosas mal hechas”, advertía días atrás.

Nuevo gerente de EsSalud

Jorge Álvarez Bejarano es el nuevo gerente de la Red Asistencial Arequipa. Se le designó en lugar de Roberto Huarhua.

Huarhua se va en medio de una crisis institucional. Hace tan solo dos meses fue designado en el cargo y se va en medio de denuncias de corrupción a la gestión de Edilberto Salazar y tras recibir una corona de difunto como amenaza.