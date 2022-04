Puno: madre habría sido estafada por mujer con supuesta operación para su niño de 2 años

Un inmenso dolor es el que siente Maribel Luque, que asevera que fue víctima de estafa por una mujer a la que le decía “tía” en Juliaca (Puno). La denunciada Dannys Reina F. T. le señaló que la ayudaría con una operación para su hijito de dos años y dos meses, que sufre catarata congénita y estrabismo .

Según manifestó Maribel Luque a medios locales, la mujer supuestamente iba a gestionar una operación en Arequipa y le depositó cerca de S/ 15.000, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna cirugía en favor del menor. La madre comentó que no puede leer y está perdiendo la vista.

Además, asegura que conocía a Dannys Reina F. T. desde pequeña, pero volvió a tener contacto con ella recientemente. Incluso viajaron hacia Arequipa y recurrieron a una radio donde se recolectó cerca de S/ 1.000, pero este dinero lo tendría la mujer.

“Yo estoy perdiendo la vista, qué voy a hacer. Me dijo: ‘yo te voy a ayudar’. (Para recaudar dinero) he vendido mi motocarga, reciclaba botellas, iba al basurero”, detalló entre lágrimas.

La humilde madre refirió que se prestó S/ 5.000 soles de un familiar, sacó un préstamo del banco y le entregó todos sus ahorros a la mujer . Supuestamente, la operación se iba a realizar a fines de febrero y luego la mujer fue posponiendo la fecha.

Maribel Luque precisó que contactó con el médico que supuestamente iba a operar a su hijo, pero este le contó que la denunciada no efectuó ningún pago y solo tuvo una cita, pero no fue más.

“Ahora último me dijo que la operación sería el 9 de abril, pero ya no le creo. Que me devuelva la plata, para la operación de mi hijito”, sostuvo..

Tras la difusión del caso, la denunciada se contactó con la madre y la amenazó pidiéndole que retire las denuncias en redes sociales .

Así mismo, la progenitora hizo un llamado a la ciudadanía para que ayuden a ubicar a la mujer, ya que la salud de su hijo está en riesgo. Maribel no quiere que su pequeño sufra las dolencias a la vista que ella posee.

Las personas que deseen apoyar pueden contactarse al 938894657.