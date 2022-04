Amazonas: huaico cae sobre caserío de Samanga y deja incomunicados a pobladores con Chachapoyas

Las torrenciales lluvias que azotan el nororiente peruano, ocasionaron la madrugada del domingo 3 de abril de 2022, el deslizamiento de lodo y rocas en el anexo Samanga, en el distrito de Montevideo, provincia de Chachapoyas, región Amazonas; la situación dejó a dicho caserío incomunicado con el resto de la región.

Pobladores de Samanga, en diálogo con la prensa, informaron que en la zona está lloviendo todos los días, lo que originó que la madrugada del domingo 3 de marzo se deslizara una masa de lodo y piedra de uno de los cerros cercanos al centro poblado; elló afectó a varias viviendas, pero felizmente sin víctimas que lamentar.

Indicaron que la caída del huaico provocó la interrupción del tránsito vehicular en esta parte de la ruta, que une los distritos de El Tingo con Leymebamba; además, afectó numerosas viviendas, las cuales en muchos casos fueron tapadas en parte por la masa de lodo y piedra.

Los damnificados indicaron que al lugar de los hechos, llegó el presidente de la comunidad y personal policial para brindar ayuda a los perjudicados, quienes solicitaron a las autoridades del gobierno provincial y regional el envio de maquinaria pesada para liberar la vía y limpiar la masa de lodo y piedra que cayó cerca a sus viviendas.

Deslizamiento afectó varias viviendas en el caserío Samanga en Amazonas. Foto: Ulises Huaroto Silva.

“Hasta el momento las autoridades provinciales y regionales no se han hecho presente en el lugar. No es la primera vez que sucede esto, ya sería la cuarta vez en siete años. Durante este tiempo, los alcaldes no han hecho ninguna obra que minimice el impacto en este lugar. Pedimos la presencia de Defensa Civil con ayuda para los damnificados”, manifestó una pobladora del lugar.

Ante la caída de la masa de lodo y piedras, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Amazonas (DRTCA) está coordinando con la empresa concesionaria para atender la emergencia en la vía que une El Tingo y Leymebamba, por lo que recomendaron a los conductores y pasajeros transitar con precaución para evitar accidentes de tránsito.