Padre de menor que murió en protestas de Huancayo responsabiliza a la Policía

“Yo también quiero sumarme al paro porque quiero hacer escuchar mi voz, papá” , fueron la últimas palabra que José Pomazunco Lavado, escuchó de su hijo de 13 años antes de partir al paro convocado por transportistas y agricultores en Huancayo, Junín.

Deysi Lavado Rosales y José consideran injusto que salir a protestar le haya costado la vida al mayor de sus hijos.

Su padre denunció que el menor de 13 años habría caído al río tras ser perseguido por agentes de la Policía durante la protesta en el aeropuerto de Jauja y no habría sido auxiliado por ellos. Solo uno de sus compañeros logró salvarse.

“Un testigo me dijo que a mi hijo lo había correteado la policía. Uno se llegó a salvar pero el otro se lo lleva el agua. Pero al día siguiente me entero que los policías son los culpables por haber lanzado bombas lacrimógenas y ahí es cuando las personas comienzan a escapar y mi hijo al ver a los policías intenta escapar y se lanza al vacío y un grupo llega a salvarse pero mi hijo no”, declaró José Pomazunco en su vivienda en el asentamiento humano Horacio Zevallos, en Jauja.

Por ello pide esclarecer la muerte del menor, ya que el pequeño lo ayudaba en sus labores diarias.

“ Me han quitado mis ojos y mis pies. Mi hijo me ayudaba con la faena diaria, pues yo soy estibador discapacitado. Me decía ‘ahora sé padre cuánto cuesta conseguir un sol para llevar a casa y por eso voy a hacer escuchar tu voz papá'”, recuerda don José, quien tiene discapacidad visual y motriz.

Vale precisar que luego de que el Gobierno reconociera que tres personas perdieron la vida durante las protestas en Huancayo, el ministro del Interior negó que alguna de ellas haya sido ocasionada por la Policía.

“Dos fueron por accidentes de tránsito y una por un niño que se cayó al río y fue rescatado por la Policía. Lo lamentamos y extendemos nuestras condolencias a los familiares”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, medios locales alertaron sobre la represión policial que hubo durante las manifestaciones.

Además, desde 2011, la Defensoría del Pueblo ha reportado al menos 85 fallecidos en medio de la represión policial en conflictos sociales, impactados por perdigones de plomo, a pesar de que la Policía solo tiene permitido el uso de perdigones de goma para restablecer el orden público, al igual que bombas lacrimógenas.

¿Cómo ayudar a la familia?

La familia del adolescente fallecido vive en la pobreza, por lo que necesitan apoyo económico para solventar los gastos funerarios. Las siguientes cuentas han sido verificadas por este medio.

Yape: 918 963 001

Cuenta de ahorros BCP: 38006149935017

Cta Interbancaria BCP: 002 380 10614993501742