Lambayeque: Juntos por el Perú se divide por precandidatura de Juan Carrasco Millones

Luego de que se confirmara que el exministro Juan Carrasco Millones postulará al Gobierno Regional de Lambayeque por las filas de Juntos por el Perú (JP), el fundador de esta organización política y excandidato al Congreso de la República, Marco Cardoso Montoya, cuestionó la participación del exfiscal chiclayano y de la otrora aspirante al Parlamento Janet Cubas Carranza.

En conversación con La República, Cardoso Montoya señaló que el Centro Ejecutivo Nacional (CEN) de JP impuso a ambos precandidatos y al Comité Electoral Departamental por encima de la autonomía de las bases regionales. Esto ha valido para que la militancia local manifieste su malestar y distancia con las decisiones optadas por los dirigentes nacionales.

“Tenemos un serio conflicto con el CEN de Juntos por el Perú. Lambayeque siempre aspira a tener un centralismo democrático interno. Lamentablemente, desde Lima han direccionado un comité electoral que pretende imponer candidatos a dedo , como el señor Carrasco Millones y Janet Cubas. Nosotros criticamos absolutamente esta decisión”, refirió el político.

Seguidamente, agregó: “La militancia no está de acuerdo con estas imposiciones. Hace tres semanas realizamos un plenario regional donde elegimos nuestro comité electoral que ya elaboró su cronograma y está a la espera de su formalización. Pero en respuesta a ello, nos indican que el comité está conformado por otras personas digitadas directamente desde Lima”.

Cardoso Montoya cuestionó que se haya decidido realizar elecciones internas en JP por delegaturas. Foto: La República.

Cardoso Montoya expresó que esta situación convierte a JP en “un vientre de alquiler” con fines personales. Enfatizó que la militancia lambayecana no conoce a Carrasco Millones ni sus intenciones hacia el partido. Anunció que el domingo 10 de abril esta organización sostendrá una asamblea regional donde, nuevamente, dejarán clara su postura y discrepancias.

“Queremos tener militantes por convicción, con ideología que apoyen al partido. No queremos militantes por obligación. JP no puede convertirse en un vientre de alquiler. Rechazamos que personas como las que se mencionan ingresen por la ventana a esta organización y no por la puerta grande”, finalizó.