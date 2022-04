Juan Aurich no tuvo suplentes en partido y Cardama lo calificó como ‘‘vergonzoso’’

Juan Aurich salió a la cancha, este domingo 3 de abril, obligado a ganar su primer partido de local por la Liga 2 contra Pirata FC sin jugadores suplentes por deficiencias de la actual junta directiva, en una situación inédita para el fútbol peruano.

Ciclón en emergencia

La República pudo conocer que el conjunto chiclayano, que fue campeón nacional de la primera división en el 2011, no pudo tener a nadie en la banca debido a que no se presentaron los carnets y otra documentación en regla.

En diálogo con el Programa Contrataque, el director técnico del equipo chiclayano, Teddy Cardama, indicó que hoy, en horas de la mañana, la junta directiva les comunicó que solo tenían 13 jugadores habilitados para el duelo contra Pirata, de los cuales uno se encontraba suspendido y dos lesionados .

Urgido por las circunstancias, el entrenador probó a Ronaldo Andía, Nicolás Chávez y Ángel Flores en la zaga central del equipo, pese a que no era la posición habitual de sus jugadores. A esta emergencia, se sumó la lesión del futbolista Gianluca Cesaro en el primer tiempo.

“En primer lugar, tengo que sacarme el sombrero por los jugadores que salieron al campo de juego. No teníamos jugadores, y eso se reflejó en falta de centrales. E sto nos enteramos recién hoy, y esto es vergonzoso . A mí nunca me ha pasado esto”, fueron las expresiones de Cardama al referido medio de comunicación.

El directo técnico responsabilizó de esta situación a la actual junta directiva que preside el abogado José Carlos Isla Montaño y dejó entrever que podría renunciar a su cargo tras lo sucedido.

“Estaba convencido de que íbamos a iniciar bien. Lo único que espero para mañana (lunes 4 de abril) es estar en mi casa, en Lima . Son 25 años de carrera que no estoy dispuesto a ensuciarla de esta manera. Yo voy a hablar con los directivos y a decirles lo que siento. Es una falta de respeto al plantel, y no lo digo por los directivos. No se puede ensuciar la imagen de los técnicos”, comentó Cardama.

“Yo vine acá para apoyar y si no existe seriedad, pues estamos por demás. El no poder hacer cambios (en un partido de futbol) es una locura. Es una falta de respeto a la hinchada, al público, y ellos no saben lo que paso acá”, puntualizó el entrenador.

Perdió en el debut