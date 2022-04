Claves para entender la radicalización del actual paro de transportistas en Huancayo

Desde el último lunes 28 de marzo, los transportistas de carga iniciaron un paro nacional con el objetivo de que el Gobierno atienda su pliego de reclamos, el cual está encabezado por el rechazo al alza de precios de los combustibles.

La medida del Gremio Nacional de Transportistas de Carga (GNTC) inició con el cierre de diversas vías principales del país, suceso que se ha venido repitiendo en distintas regiones del Perú día tras día.

A las protestas se han sumado agricultores y ganaderos que reclaman por el incremento del precio de los fertilizantes, y la ciudadanía en general, que exige una solución ante el aumento del costo de vida.

1. Declaraciones de Castillo

La ciudad de Huancayo se convirtió en el epicentro de las protestas tras las declaraciones que hizo el presidente Pedro Castillo , desde Piura, el último jueves 31 de marzo.

“Se están anunciando algunos paros y bloqueos de carreteras malintencionados, han sido pagados algunos dirigentes y cabecillas. Es necesario decir que pondremos orden en las próximas horas, porque nosotros venimos de esa cantera de la lucha y de los espacios para que nos escuchen las autoridades”, fueron las palabras del mandatario.

Los calificativos de “malintencionados” y “pagados” hacia los dirigentes del paro de transportistas fueron tomados como una ofensa e insulto. Esto dio pie a que la Unión de Gremios de Transportes Multimodal (UGTRANM) anunciara un multitudinario paro de transportes en todo el país para el día lunes 4 de abril.

No obstante, la radicalización del paro de transportistas de Huancayo inició desde la mañana del viernes 1 de abril: se reportó la toma de centros comerciales y saqueos en varias tiendas aledañas. A su vez, reportaron daños contra los cajeros automáticos de diversas entidades bancarias.

2. Pliego de reclamos: ¿qué exigen los transportistas?

Las principales demandas de los transportistas son las siguientes:

Eliminar la competencia desleal por parte de transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.

Declarar como tarifa mínima obligatoria la tabla de valores referenciales.

Eliminar el impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles para los transportistas nacionales.

Revisar los contratos de concesión de carreteras y peajes.

En cuanto a fiscalización, exigen la reestructuración total de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la revisión de la Ley de Municipalidades, entre otros.

3. Intentos de diálogo y acuerdos no contundentes

Otro punto es los intentos fallidos de diálogo entre los transportistas y el Gobierno. El 31 de marzo se agendó una reunión entre agricultores, transportistas y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la sede de la Dirección Regional de Agricultura de Huancayo; no obstante, esta junta fue suspendida.

En primera instancia, se planteó firmar un acta en el que se otorgaba una tregua de 24 horas, con el objetivo de que los titulares de diferentes carteras se constituyeran a la ciudad de Huancayo para poder atender las demandas de los transportistas y de los productores no agropecuarios. Sin embargo, el documento no fue aceptado por todos los transportistas, quienes manifestaron que no se sentían representados. Por tal motivo, las protestas continuaron.

4. Acuerdos y soluciones

El Ejecutivo aprobó el lunes 28 de marzo un decreto supremo que incluía al gasohol de 90, gasohol de 84 y el GLP-G en el Fondo de Estabilización de Precios (FEPC) por tres meses. A su vez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió un comunicado en el que aseguró que, junto con los ministerios de Economía y Energía y Minas, estaban elaborando un proyecto de ley en favor de los transportistas.

El 1 de abril, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la creación de un grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa técnica de alto nivel para contribuir a la solución de la problemática del transporte de carga en el país”.

En ese contexto, este sábado 2 de abril, Pedro Castillo se disculpó por sus declaraciones sobre el paro de transportistas y aseguró que su Gobierno garantizará el diálogo y el derecho a la protesta.

Posteriormente, tras varias horas de diálogo, durante la tarde, la mayoría de los transportistas firmó un acta junto a los ministros y congresistas que acudieron a Huancayo. En el acuerdo, los dirigentes acordaron desbloquear las vías y detener la medida de fuerza.

Por su parte, los representantes del Ejecutivo se comprometieron a cumplir las demandas de los transportistas, como emitir un decreto supremo para reducir el impuesto selectivo al consumo (ISC) al 90%, presentar un proyecto al Congreso para que se elimine al 100% el ISC e impulsar la reorganización de la Sutrán.

No obstante, algunos sindicatos no estuvieron de acuerdo con el acta y los enfrentamientos entre policías y manifestantes continuaron en inmediaciones de las instalaciones del Gobierno Regional de Junín.

Uno de estos gremios es el de los agricultores, que se reunió con el ministro de Agricultura, Óscar Zea, para dar un plazo de cinco días de tregua con el fin de que se solucionen sus demandas.