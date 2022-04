“No debería afectarnos”: testimonio de mujer que vive sin agua por conflicto en Moquegua

En el campamento minero de Cuajone, ubicado en distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, viven unas 5.000 personas que se han visto afectadas por el desabastecimiento de agua como producto del cierre de válvulas de la laguna-reservorio Viña Blanca.

Una de ellas es Elizabeth Flores, quien de la noche a la mañana se quedó sin el recurso hídrico por un conflicto social entre la comunidad de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala y la empresa Southern.

“Vivo hace seis años en el campamento, soy esposa de un trabajador. Nosotros no estábamos preparados para vivir esta situación. Fue de repente que nos cortaron el agua, incluso hasta el agua mineral se acabó en Cuajone. Los primeros días tuve que utilizar alcohol para desinfectar alimentos, dejar de lavar ropa, utilizar pocas veces los servicios higiénicos y otras acciones”, narró.

Elizabeth tiene tres hijos: el mayor cursa quinto de secundaria, la del medio, primer grado y la última, jardín infantil. Ninguno de ellos asiste a clases presenciales porque en sus colegios, localizados dentro del campamento, tampoco hay agua.

“La enseñanza virtual no es la misma que presencial. Casi en todos lados los niños ya regresan a las aulas. Tienen que solucionar el problema del agua para volver a clases, más aún con esto de la COVID-19. Los niños y las familias necesitan el agua”, recalcó.

Distribución de agua

Según Elizabeth, Southern traslada a diario agua al campamento por medio de cisternas desde la ciudad de Moquegua hasta Cuajone, aproximadamente unos 45 minutos de viaje. Luego se almacena en tanques grandes colocados en puntos fijos y de ahí la población se abastece con baldes, botellas, ollas u otros recipientes. Sin embargo, esta modalidad ha generado que sus hijas presenten cuadros de infección estomacal.

“Yo entiendo el malestar de la comunidad, pero también entiendo que deben hacer sus reclamos sin perjudicar a los demás. Yo soy moqueguana de nacimiento, me siento afectada cuando hablan a nombre de Tumilaca porque yo no estoy en ese reclamo”, refirió.

Proyectos para Moquegua

La madre de familia también sostuvo que sienten abandono por parte de las autoridades locales, ya que ninguna se acercó a la zona para dotar de agua a la población al ver la problemática.

“La familia es aparte de la empresa, dependemos sí, pero en nuestra vida no podemos vernos afectados. No deberían afectarnos cortando el agua. Nosotros estamos de acuerdo en reclamar obras para Moquegua porque no avanzan por la poca gestión de las autoridades. En Tumilaca no tenemos desagüe, hay silos. Cada Gobierno que entra dice que hará desagües y no lo hacen. Hay casas, niños, escuelas, pero no hay desagüe. La protesta debería exigir obras y no dinero para un porcentaje de la población”, finalizó.

Comunidad se reune en Asamblea General

La comunidad de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala se reunió este sábado para evaluar y tomar acuerdos respecto a la resolución del Gobierno, que anunció la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, Presidencia del Consejo de Ministros, empresa Southern y comunidad.

Aún no hay información oficial si la ciudadanía participará en esta iniciativa.