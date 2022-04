Marcos Gasco: “Yo creo en la justicia y el caso se archivará”

El alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, en conferencia de prensa, dedicó más tiempo a resaltar sus obras que a responder los fundamentos que consideró la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque en su requerimiento acusatorio por presunto delito de colusión agravada. El burgomaestre aseguró que el proceso será archivado, ya que el pronunciamiento del Ministerio Público tiene sesgo tendencioso y mediático.

Luego de que la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe pidió seis años de cárcel contra el burgomaestre por las irregularidades en el desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos y el contrato con la empresa Veolia Perú SAC, la autoridad municipal minimizó la acusación alternativa por presunto delito de negociación incompatible.

“(Fiscal) Seguro están cumpliendo con su función que es acusar, pero según nosotros está siguiendo un sesgo tendencioso mediático, no hay rugurosidad profesional. Hay una ocurrencia, incluso presenta una acusación alternativa. O sea, no sabe qué pedir, sino va por una, va por otra, en una (acusación) pide cárcel y en otra no, expresó en conferencia de prensa, la cual se realizó este sábado 2 de abril.

La MPCH alquiló 10 compactadoras pro más S/ 1,8 millones a la empresa Veolia. Foto. La República

Culpó a la prensa

Asimismo, afirmó que una acusación alternativa no tiene consistencia de nada y que el requerimiento acusatorio no tiene asidero. Incluso, responsabilizó a los periodistas de las informaciones que se publican. “Se lanzan (notas) en forma tendenciosa y los fiscales se dejan llevar”, sostuvo contra los medios de comunicación.

Cuando se le preguntó sobre los medios procesales consignados por la autoridad fiscal, Gasco Bravo dijo que los asesores legales responderán. Además, sin poder rebatir con argumentos concretos, mencionó que está seguro de que el proceso legal se archivará y luego resaltó que de 100 puntos críticos existentes en la ciudad de Chiclayo, hoy solo hay 10. “Yo creo en la justicia y el caso se archivará, pues se cae de maduro”, explicó.

Líneas seguidas, respaldó el alquiler de 10 compactadoras a Veolia por más S/ 1,8 millones para mejorar la gestión de residuos sólidos.