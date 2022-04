Suboficial de la PNP recibió coima de S/ 500 para que denuncia por violencia de género no siga su curso

Una joven —de quien no se revelará su identidad— manifestó a La República que el suboficial de la PNP, Carlos Rojas Rosales, recibió una coima de S/ 500 por parte de su expareja, el capitán del Ejército Richard Raúl Figueroa Jachilla, para que su denuncia de violencia física no procediera. Todo comenzó el último jueves 24 de marzo cuando la joven fue víctima de agresiones físicas.

“El viernes 25 en la madrugada intervinieron en la vivienda. Estaba decidida a poner la denuncia porque estaba con las marcas en mi cuerpo. Después, los policías mencionaron que lo piense bien y que si estaba decidida en poner la denuncia, me iban a apoyar. Me metieron a un cuarto de la misma comisaría La Noria. Ahí es cuando los policías me dicen que ‘si seguía la denuncia, iba a fregarle la carrera, y otras cosas más’”, refirió.

Asimismo, detalló que la expareja intentó minimizar sus acciones con algunos condiciones. “Me dijo que este tipo de emociones le puede afectar a su mamá. Al final, di un paso atrás. Los policías me dijeron que ‘estaba bien por el bien de él’. Sin embargo, llamé al amigo de un hermano para contarle. Ahí reflexioné”, acotó.

La denunciante esperó a que su expareja abandonara la comisaría La Noria para pedir nuevamente que ahora sí tomen su testimonio por violencia de género.

“Después le dije que voy a continuar con la denuncia. Le dijeron al policía y dijo ‘uy, es que ya no se puede’ y no me quería aceptar. ‘No, que ya no, esto no es un juego’”, precisó. La joven tuvo que señalar que si no la tomaban, iba a ir a los medios de comunicación.

“Ahí recién quisieron tomarme la denuncia. Me dijeron que debo ir al médico legista examen psicológico, entre otros, y que vuelva al mediodía para recoger una copia de la denuncia. Pero, cuando voy solo estaba la denuncia anterior donde decía que ‘solo fue una discusión verbal’ cuando yo había pedido el cambio a agresión física ”, indicó.

El 25 de marzo, la joven decidió irse de Trujillo; no obstante, su expareja le pidió que desistiera de ella y confesó que pagó un monto de S/ 500 al suboficial Carlos Rojas Rosales.

“Me dijo que ‘ya había arreglado todo porque le había dado al policía unos 500 soles. Yo me indigné. El policía me decía que él estaba detrás de mi caso y a mi expareja que el caso estaba paralizado”, aseveró. Esto ha sido corroborado bajo un documento solicitado para visualizar la transferencia.

Constancia de pago de coima a cuenta de oficial. Foto: captura

Cabe resaltar que la joven conversó con el suboficial para que realice la devolución de ese dinero de la coima. Tras ello, el agente hizo la transferencia de regreso a la cuenta de su expareja.

Esta no sería la primera vez que el suboficial efectúa este tipo de actividades y que ya habría tenido otros antecedentes.

Denuncia de otra persona sobre el agente de la PNP. Foto: captura

*La República se comunicó con el suboficial Carlos Rojas, pero no quiso brindar declaraciones.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).