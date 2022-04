Huancayo: Policía reprime a manifestantes que continúan alrededor del Gobierno Regional de Junín

Con información de Grace Mora/ URPI - LR

Al sexto día del paro de transportistas y del gremio agrario, en Huancayo las protestas continúan. Pese a que esta tarde, luego de la mesa de diálogo entre ministros y el gremio de transportes, se firmó un acuerdo en el que pactaron el desbloqueo de las vías de Huancayo, los agricultores no estuvieron conformes.

Es así que ellos y la ciudadanía en general siguen en las calles. De acuerdo a la corresponsal de La República en esta ciudad, hoy hubo represión por parte de la Policía hacia los manifestantes que se encontraban a los alrededores del Gobierno Regional de Junín.

Lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones a la ciudadanía pese a que también había niños. Uno de ellos no pudo respirar por el picor y ardor que produce el gas lacrimógeno. Se puso nervioso y todos trataron de ayudarlo.

“Nosotros estábamos haciendo nuestras protestas pacíficamente, reclamando nuestros derechos. Ahora, la Policía ha empezado a tirar lacrimógenas. Ahorita acaban de afectar a un niño que casi está moribundo. Que todo Lima se entere, que nos apoyen, que esta protesta es pacífica, y que el presidente se manifieste”, dijo una manifestante.

“Han dicho que ya no van a tirar bombas lacrimógenas. Pero nos han atacado de la nada, había ancianos, adultos mayores”, añadió otra.

En ese momento, otra vez la Policía lanzó lacrimógenas y perdigones que interrumpieron el reporteo y constataron lo que decía la señora que protestaba. Efectivamente, como se observaba en el video, quienes estaban en el lugar estaban preocupados por hacer reaccionar al menor y en ese momento los agentes habían respondido con violencia.

Geany López, voluntaria de la brigada médica contó que el menor se había desmayado. “ Parece que el niño se ha intoxicado con los gases de la bomba lacrimógena, no podía respirar y estaba totalmente desmayado. Estaba con hipotermia porque lo hemos tenido que mojar para poder desintoxicarlo”, detalló.

De acuerdo a lo observado por La República, se supo que lograron que el menor fuera trasladado de emergencia en un taxi al centro médico más cercano.

Otros ciudadanos heridos por la represión policial

La voluntaria de la brigada médica Geany López también contó que un efectivo policial le disparó a uno de sus compañeros en la cara. “En la calle Huancavelica, un policía nos ha disparado con esto (un cartucho) en la cara a un compañero voluntario de la brigada médica. Le ha destrozado la parte de la cara, por la nariz y le ha dejado desangrando”, sostuvo.

Voluntaria de la brigada médica afirma que Policía disparó directamente a sus compañeros. Foto: Grace Mora / URPI - LR

Añadió que solo había salido este sábado, ya que había ido a Huancayo por turismo. A lo largo del día, la paramédico pudo atender a una persona con la pierna lastimada, otra con la cabeza rota y muchos afectados por las bombas lacrimógenas, que no podían respirar: niños, mujeres, personas mayores.

A través del WhatsApp de La República también recibimos la denuncia de un hombre que podría perder la vista luego de que le cayera una bomba lacrimógena en el ojo. Él fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, de Huancayo.

Piden que Policía los respete

En tanto, los agricultores y ciudadanía en general pidieron que la Policía deje de reprimirlos. “Queremos que los policías tengan respeto con nosotros. Nosotros somos campesinos que salimos para que esto se estabilice. Porque no solamente no está trabajando uno. No trabajamos nadie de nosotros. Estamos parados luchando. Pero que la Policía tenga más respeto con los ciudadanos”.