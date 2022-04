Fracasa el diálogo en Arequipa y sigue el paro de transportes

No hay tregua ni se levanta la paralización en Arequipa. Así lo aclararon los dirigentes camioneros que salieron ayer a las siete de la noche de la reunión con los ministros Nicolás Bustamante Coronado y Carlos Palacios Pérez, de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Energía y Minas (Minem), respectivamente. Tras la cita, lo único claro es el pedido de los funcionarios, que los dirigentes viajen a Lima para continuar con el diálogo y llegar a un acuerdo. Estos consultarán con sus bases y hoy darán una respuesta.

El vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas Camioneros (GNTC), Magno Salas Montiel, indicó que si los invitaban asistiría, pero no había ni hora ni lugar.

Descoordinación

A las 10 de la mañana, llegaron los titulares del MTC, Minem y de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), Oscar Zea Choquechambi. La reunión se programó en el auditorio principal del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Pero la noticia llegó tarde para los dirigentes camioneros. Estos estaban en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, esperando a los ministros. Las bases pedían su presencia en la zona de conflicto. Finalmente, Salas Montiel y otros dirigentes de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, llegaron a la sede del GRA. La cita se instaló pasadas las 3 de la tarde con la presencia de los congresistas Jaime Quito Sarmiento y Edwin Martínez Talavera, y la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire. Se reunieron a puerta cerrada y hasta intentaron quitar los celulares a los asistentes. Luego de más de tres horas, los dirigentes salieron para un cuarto intermedio.

Debían debatir si aceptaban seguir negociando en Lima. La consulta se hará a sus agremiados. La esperanza de los dirigentes, indicó Salas Montiel, es que les permitan viajar a la capital. “ Pero si las bases piden que el diálogo se haga aquí (en Arequipa), continuaremos al menos hasta el lunes, si es que viene algún ministro a seguir con la mesa de trabajo”, acotó el dirigente camionero.

En conclusión, la huelga sigue tal cual los últimos días. Es decir, darán paso libre a los vehículos ligeros, transporte de pasajeros y camiones con productos de primera necesidad perecibles . Pero el fuerte de la huelga, que es el bloqueo de los camiones cisterna con combustible, sigue vigente . Esto agrava la escasez en grifos, pues ya son muchas estaciones desabastecidas.

El ministro Bustamante Coronado explicó que los cinco puntos principales del pliego son conversables, pero deben continuar el diálogo en Lima. Uno de los más accesibles, dijo, es el pedido de que las licencias A3C (para transporte de carga pesada) no caduquen y no tengan que renovarse en caso los conductores no tengan sanciones. Sobre los otros puntos, dijo que se deben acordar plazos, porque se trata de temas que necesitan un análisis legal.