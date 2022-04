Profesores sin vacunas contra la COVID-19 podrían dejar de trabajar

Cusco. Los maestros que no reciban la dosis de refuerzo contra la COVID 19, podrían quedar fuera de las instituciones educativas. El gerente regional de Salud, Javier Ramírez, sostuvo que los profesores que no tengan las tres vacunas deben ser suspendidos . “Nos hemos reunido con el gerente de Educación y le hemos pedido que debe dar estricto cumplimiento al decreto. Estos docentes no podrán ingresar a trabajar”, señaló.

En la región imperial, el 44% de docentes no regresó por su dosis de refuerzo . Según la normativa toda persona que realice trabajo presencial debe acreditar las tres inyecciones.

La cobertura de la tercera dosis en Cusco es baja. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), apenas se alcanzó el 32.9% en mayores de 18 años. En regiones del sur como Moquegua y Arequipa ya se superó el 40%. Ramírez dijo estar preocupado por las persistentes brechas, por ello, este domingo se realizará una campaña de vacunación casa por casa.