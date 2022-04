Callao: capturan a sujeto que iba a asaltar grifo con una granada y escopeta

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron el último viernes a un sujeto que estaba listo para asaltar un grifo en el Callao. La actitud sospechosa del hombre y sus cómplices llamó la atención de los uniformados que estaban haciendo guardia por la zona.

Tras caer, los oficiales rebuscaron sus pertenencias y se dieron con la sorpresa de que tenía una granada y escopeta. Asimismo, portaba un croquis con todas las indicaciones del negocio.

El malhechor fue identificado como John Mejía Lucimi de 26 años. Se conoció que en el mundo del hampa es conocido como ‘la Rata’. Sus otros dos compañeros también fueron reducidos y conducidos a la comisaría del sector.

Ese mismo día, los agentes de la PNP también capturaron a un integrante del Ejército que asaltaba a taxistas en San Juan de Lurigancho (SJL). El facineroso responde al nombre de Adcell Suere y apenas tiene 20 años.

Según la víctima, el hampón junto a su compañero se hicieron pasar como pasajeros. Ya dentro del auto, ambos dejaron ver sus verdaderas intenciones.

“Fue a las 3 de la madrugada. Al llegar, este sujeto (Adcell Suere), que estaba atrás, rastrilló el arma y me apuntó por la espalda, a la altura del pulmón. Me dijo ‘¡ya perdiste!’. El otro me golpeó en la cabeza”, narró el agraviado a la prensa.

Vecinos del lugar se percataron del hecho al ver que el afectado se resistía al robo y pedía ayuda a gritos. Inmediatamente llamaron a los agentes del Escuadrón de Emergencia Este 1. El comandante Edwin Cabrera llegó a la escena con un grupo de oficiales para intervenir a los ladrones.