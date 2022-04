Desde este sábado 2, el aforo en Metropolitano, taxis y transporte urbano será del 100%

A partir del sábado 2 de abril, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que el aforo en el Metropolitano, taxis y transporte regular será al 100% tras un acuerdo entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, esto aún no se aplicará a la Línea Uno del Metro de Lima, ya que se espera aún la norma que sea publicada en el diario El Peruano para su oficialización.

“Por una disposición del Ministerio de Salud y con el visto bueno del MTC, se ha procedido a un aforo al 100%. Las disposiciones han ido cambiando, ya estamos vacunados y esto permite que el servicio esté disponible en total. En este momento, en todos los servicios terrestres, se está aplicando”, manifestó el jefe de Operaciones de la ATU en diálogo con La República.

“Por lo tanto, el transporte regular, el Metropolitano, corredores, taxis, servicios turísticos, entre otros, están disponibles (al 100%)”, agregó. Cabe resaltar que en el caso de taxis, se habilitarán todos los asientos disponibles y ya no será necesario un separador entre conductor y pasajeros.

“Vamos avanzando y mejorando. Las medidas de bioseguridad no han sido reducidos, así que usar una mascarilla KN95, el alcohol en gel, las ventanas abiertas, entre otros, se mantiene vigente”, precisó.

Por otro lado, sobre una posible reducción del pasaje, la ATU recordó que los servicios concesionarios no subieron sus precios durante la pandemia. “No hubo un aumento de los pasajes en el Metropolitano o corredores. En el caso del transporte, depende de ellos, una disminución”, sostuvo.

Ahora, la Línea Uno del Metro de Lima se quedará con un aforo del 37% hasta que se oficialice la medida del 100%. “Aún está pasando una evaluación técnica y se está viendo otras cosas sobre el tema. Esperemos que pronto se publique”, mencionó.

En la última semana, usuarios denunciaron que la situación es reiterativa por el bajo aforo, dado al medio de transporte por la actual pandemia de la COVID-19. “Llevo 15 minutos aquí en la cola, es lo normal. No me parece y tenemos que ser más rápidos, pero es lo que tenemos que hacer porque no hay otra opción. Tengo que movilizarme en tren de todas maneras. No hay otra alternativa para salir de esta zona de donde vivimos”, dijo una residente de la zona.