Valle del Colca: el turismo se desploma por las constantes crisis

Por: Roberth Orihuela

Arequipa. Un día después del temblor de 5.5 grados, que azotó los distritos de la parte baja del valle del Colca, en la provincia de Caylloma, los restaurantes, puestos de artesanía y hospedajes del lugar se encontraban cerrados.

No había dónde encontrar un plato de comida. Y es que, además de los derrumbes, los pobladores no veían forma de que algún turista llegue, porque en el distrito de Chivay una huelga de los pobladores contra la Adenda 13 para el proyecto Majes Siguas II había bloqueado el ingreso al valle. Así que no quisieron probar suerte y decidieron cerrar hasta nuevo aviso.

El turismo, la industria sin chimeneas, es muy frágil. Así lo resalta Jorge Meza Cruz, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Arequipa (Agotur). “Cualquier motivo o crisis va a afectar siempre al turismo. Un sismo geológico es lo mismo que un terremoto político o sanitario, como los que vienen ocurriendo desde el 2020 ″, dice Meza, quien trabaja en este sector desde los años 80′s.

PUEDES VER: Usuarios reportan desabastecimiento de GLP y gasolina en algunos grifos de Arequipa

El mayor atractivo turístico de la región de Arequipa es el Valle del Colca. Antes de la pandemia, en el 2019, recibió más de 287 000 visitantes, de los cuales el 60% fueron extranjeros y 40% nacionales y estudiantes, pero todo cambió hace dos años por la crisis sanitaria

El turismo estuvo relegado por casi tres meses. Luego de eso la reactivación se hizo a paso de tortuga. El gerente de la Autoridad Autónoma del Colca, Winder Anconeira, explica que hasta hoy solo el 80% de los restaurantes, hoteles y hospedajes, agencias de viaje y artesanos, han vuelto a sus actividades . “De los otros no sabemos. Muchos han cambiado de rubro, se han vuelto comerciantes o han migrado”, añade.

Anconeira además detalla que el turismo nacional es el que más está llegando. Antes de la pandemia los extranjeros representaban un 60%, pero hoy apenas llegan a un 20%. El resto son visitantes arequipeños y nacionales; la mayoría de ellos de Lima. Pero no son suficientes. El número de turistas no es siquiera el tercio de lo que era antes de la pandemia. De acuerdo a las cifras de Autocolca, el año pasado 84 mil visitaron el Colca; lo que representa solo el 30% de los años pre pandemia.

“Antes, en Semana Santa esperábamos a unos 120 000 turistas, y no solo para el Colca, sino también para las actividades que se realizaban en la ciudad. Muchos de estos turistas eran chilenos, pero ahora no aspiramos ni al 20% de esa cifra”, explica el presidente de Agotur.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama Salinas, explica que en Arequipa más de 100 mil familias viven directamente del turismo y otras 50 mil lo hacen de forma indirecta. Resalta que los sismos ocurridos hace dos semanas en el valle del Colca y la actual huelga de camioneros provocan una pérdida diaria de S/ 5 millones en facturación.

PUEDES VER: Fracasa el diálogo en Arequipa y sigue el paro de transportes

“Es un aspecto que las autoridades y los gremios no toman en cuenta. En el valle del Colca las autoridades regionales demoraron mucho en reaccionar. Las vías han estado cerradas tres días. El turismo está en plena reactivación. Pero con estos hechos ha vuelto a ir para atrás. Dígame, qué turista iría a una zona con emergencia por sismos y donde las autoridades no cumplen su función . Ahora la huelga es igual. Los turistas que viajan por tierra no pueden llegar, solo recibimos a los que llegan en avión, que no son muchos por ahora. Esos turistas ya no volverán. Es dinero perdido”, asevera Valderrama Salinas.

Los representantes de las agencias de viaje y de los guías de turismo además critican la falta de inversión de las autoridades como Autocolca o el gobierno regional para mejorar la infraestructura turística. “ La señalética es un problema. Es por eso que se ha perdido la turista belga (Natacha de Crombruggeh). ¿Dónde está la plata que cobran por el boleto turístico? Son 20 soles por cada turista nacional y 70 soles por internacionales. Hablamos de ingresos millonarios y Autocolca no tiene siquiera una ambulancia para emergencias. Eso hemos pedido desde hace muchos años y nada”, critica Valderrama Salinas.

Por su lado, Meza Cruz hace hincapié en que las autoridades no están haciendo una promoción intensiva del valle del Colca, no solo en el Perú, sino también en otros países. “Ya es Semana Santa y el municipio provincial no ha programado ninguna actividad. Son las empresas privadas las que se están moviendo y tienen algunas iniciativas, como algunas exposiciones de mazamorras. Pero nada más”, añade el guía de turismo.

En su defensa, el gerente de Autocolca anunció que están elaborando un expediente técnico para instalar nuevas señaléticas en el valle del Colca. Esto a raíz de la desaparición de la turista belga y el reclamo de los operadores de turismo por la falta de estas. Lo curioso es que Winder Anconeira ya tiene casi 4 años en el cargo, y recién ha tomado la iniciativa por presión. Y sobre la promoción turística dijo que dependen de PromPerú para ello. Lo que, para los operadores turísticos, da muestras de una desidia en buscar la reactivación turística que tanto necesita la industria, sino también los pobladores del valle del Colca, quienes son los que viven del turismo.

PUEDES VER: Arequipa es el centro de la huelga camionera

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN PAPEL

El congresista arequipeño Edwin Martínez Talavera es uno de los más preocupados por la emergencia suscitada en el valle del Colca por los fuertes sismos de las últimas semanas. Este pidió al gobierno nacional que declare en emergencia los distritos más afectados; como Maca, Cabanaconde, Lari y Madrigal. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) hizo su parte y envió los informes que sustentaban el estado de emergencia ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La semana pasada terminaron declarando en emergencia a 10 distritos, que incluyen a Achoma, Ichupampa, Tapay, Callalli, Coporaque y Caylloma.