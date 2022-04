Agrorural no financió proyecto de ‘kits de emergencia alimentaria’ para entregar en zonas de desastres

“Ellos me contactaron (Agrorural); el director Rogelio Huamani fue quien se puso en contacto conmigo. Su personal siempre me puso trabas, yo siempre indiqué que se trataba de ayudar, en su momento a las ollas comunes. Me dijeron que sí se podía hacer, pero nunca se realizó nada. Ya luego yo busqué financiamiento con una organización internacional, quien fue la que me propuso ampliar la idea en zonas donde ocurran desastres naturales”, contó Yanin Reyes a La República.

Sin embargo, para ella esta situación no fue un impedimento ni mucho menos un obstáculo, sino todo lo contrario. Con ese ímpetu que la caracteriza y el noble corazón de ayudar a los demás, Yanin logró contactarse con una organización internacional, que aceptó gustosamente financiar el proyecto y así poder llevar ayuda a las personas que más lo necesiten.

PUEDES VER: Federación Médica de Piura respalda censura de Condori como ministro de Salud

“Me contactaron de una organización internacional muy importante; les expliqué en qué consistía y llegamos a un acuerdo de que no solo se basaría en ollas comunes, sino en cualquier zona donde se produzca un desastre natural. Estamos haciendo las gestiones para que sea el Ejército quien distribuya estos kits alimentarios con la finalidad de que lleguen a todos”, aseveró.

¿En qué consiste el proyecto de ‘kits de emergencia alimentaria’?

Este proyecto busca que tanto los agricultores como los ciudadanos resulten beneficiados con una economía circular, es decir, el organismo internacional financiará a una entidad del Estado, en este caso al Ejército, para que sean ellos quienes paguen a los hombres o mujeres del campo por sus productos y estos sean distribuidos a las poblaciones vulnerables en zonas de desastres naturales. Existen países que ya los vienen desarrollando como Colombia, que junto con la organización WFP, distribuyen canastas de alimentos que sí llegan a los más necesitados.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU y World Vision han distribuido canastas de alimentos entre la población local y migrante de Soacha, a las afueras de Bogotá. Foto: WFP/Mathias Roed

Comparación con los mercados itinerantes

En un principio, la idea de los mercados itinerantes era buena, pues se buscaba que en plena pandemia por la COVID-19, los ciudadanos apoyen a la agricultura, sector que también había sido bastante golpeado económicamente por el virus; sin embargo, no siempre las personas adquirían sus productos, lo que generaba malestar en los vendedores.

“Son productos que realmente les van a servir y les van a ser utilizables como arroz, quinua, papa. Todos en buen estado y esto garantiza que tanto los agricultores como la población se beneficien. Durante la pandemia, se implementaron los mercados itinerantes, pero estos solo exhibían el producto y no se le garantizaba nada al agricultor; ellos tenían que esperar si lo compraban o no”, dijo Yanin Reyes.

Viabilidad del proyecto

El organismo internacional que está financiando este proyecto lo ha encontrado viable, pues al revisar la data del Midagri se dieron cuenta que hay muchas regiones que tienen sobreproducción de sus productos como Piura, Amazonas, Trujillo, Chiclayo, Áncash, Huánuco, Cusco, Puno y Arequipa . Por ello, ya están comprando productos agrícolas en dos de estas regiones.

Zonas con sobreproducción de arroz en el país. Foto: Midagri

Asimismo, los agroexportadores se encuentran haciendo lo propio; así lo manifestó la licenciada en mercadotecnia. “Ellos ofrecen productos premium y a veces algunos de ellos no cumplen con sus estándares de calidad y los desechan, yo les he dicho que me les den, en Perú sí nos sirven. A eso, ellos le llaman merma y eso también planeamos utilizar”, acotó.

Sobreproducción de aceituna. Foto: Midagri

Reyes también recalcó que en un mes comenzará el proyecto piloto en Lima con las ollas comunes como lo planteó en un principio, pero con ello ya se podría dar pie a una realidad.

Finalmente, Yanin instó a las autoridades —que en un principio se comprometieron con ella en poder desarrollar su proyecto— a sumarse y de esta manera el sector privado y el Estado puedan llevar ayuda a la ciudadanía.

“ Aunque me cierren las puertas, seguiré intentando ayudar a los demás con este proyecto y los que sigan; nuestro país esta en crisis y no puedo rendirme, ya que pudieran ser mis hermanos, mi madre quienes estén sufriendo de hambre y no puedo ser insensible ”, recalcó.

¿Qué respondió Agrorural?

Nos comunicamos con Agrorural para saber por qué habían desistido de la iniciativa, pero nos indicaron que no tiene información de ello. Asimismo, buscarán información para dar una respuesta formal; sin embargo, hasta el cierre de la nota no se pronunciaron.

¿Qué es Agrorural?

Agrorural es un programa que forma parte del Ministerio de Agricultura y que se especializa en combatir la pobreza rural, impulsar estrategias y actividades que permitan mejorar la calidad de vida de las familias, y la financiación de proyectos en favor de la población.