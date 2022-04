Trujillo: advierten que planteles no quieren recibir a niños con discapacidad leve o moderada

Con información de Yolanda Goicochea /de URPI La República

El coordinador regional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) en La Libertad, Juan Abanto Rodríguez, señaló que las instituciones educativas regulares son reacias a recibir a niños con discapacidad leve o moderada pretextando que no cuentan con docentes que conozcan el sistema Braille o el sistema de señas.

“Hay una política para que los niños con discapacidad leve y moderada sean incluidos en las instituciones educativas regulares, pero con el pretexto de que no conocen el sistema Braille, el sistema de señas, la adaptación al currículo educativo no quieren recibirlos; por eso, hacemos un llamado a la Gerencia Regional de Educación (GRELL) a fin de que pueda promover la inclusión de estos alumnos”, declaró al periodismo Abanto con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.

En La Libertad hay inscritas en Conadis 16.000 personas con discapacidad. Foto: Archivo La República

El funcionario mencionó que no hay centros educativos especiales suficientes para atender a niños con discapacidad múltiple o discapacidad severa y en los centros regulares a pesar de la norma que obliga a reservar dos vacantes por aula para niños con discapacidad moderada; a veces no lo cumplen con la excusa de que no están capacitados para atender a este tipo de menores.

Abanto Rodríguez detalló que hay 16.000 personas con discapacidad registradas por Conadis en La Libertad. “Pero ese número es de un total de 180.000, pues existe una brecha amplia por certificar, debido a que no tenemos médicos acreditados para certificar la discapacidad, y los pocos que existen no tienen las facilidades de los hospitales y la Gerencia Regional de Salud”, acotó.