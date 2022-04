Piura: durante visita del ministro del Interior acribillan a padre de familia

Piura. “Nos están matando presidente, hemos perdido un sereno hace algunos días, nos siguen matando; sin embargo, si el ministro del Interior no toma la decisión, tómela usted… donde manda capitán, no manda marinero”. De esa manera, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, pidió al presidente un estado de emergencia en Piura por la inseguridad; no obstante, el mandatario no dio ninguna respuesta concreta para hacer frente a la delincuencia.

Señaló que ante la inacción del Gobierno con esta problemática, la delincuencia sigue ganando terreno en la región. Precisamente, un nuevo crimen se registró la noche de este 31 de marzo, cuando el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, llegaba a la ciudad ante el pedido de las autoridades, debido a los constantes crímenes y asaltos a mano armada.

Alfonso Chávarry fue recibido en Piura con un nuevo crimen

El nuevo caso de sicariato se registró por parte de sujetos que se trasladaban en una motocicleta, quienes asesinaron de siete balazos a un padre de familia. Este hecho ocurrió cerca de las 9. 00 p. m. en la Asociación Ciudad de Los Salmos, en el distrito de Castilla.

La víctima fue identificada como Justo Pastor Lizana, de 50 años. Según la versión de algunos testigos, el hombre se encontraba dentro de su vivienda, lugar donde llegaron dos sicarios motorizados y le dispararon siete balazos al cuerpo. Hasta el lugar de los hechos se hizo presente el fiscal de turno y la Policía de la comisaría de Tacalá, quienes trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la morgue. Además, se continúa con investigaciones correspondientes.