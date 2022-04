Minsa oculta cifras que revelan baja en vacunación diaria

Desde el inicio del proceso de vacunación contra la COVID-19, el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud (Minsa) mostraba un indicador diario del ritmo de vacunación. Así se podía saber si la curva estaba en ascenso o descenso.

Sin embargo, tras las críticas por el lento avance de la inmunización, la gestión del ministro de Salud, Hernán Condori, ha decidido omitir este indicador .

Para los analistas de datos y especialistas, esto es grave porque se trata de ocultar cifras a la población. Y es que ahora el Minsa muestra un cuadro sobre el acumulado de la vacunación por segunda y tercera dosis. Así no se nota la baja diaria.

Según Eduardo Ortega Guillén, jefe del equipo del despacho ministerial del Minsa, no es útil este indicador de vacunas aplicadas a diario en el país.

“La gráfica lineal que se presentaba no es útil para tomar decisiones porque estaba mezclando todos los valores. Los procesos de vacunación en adultos, adolescentes y niños son tres procesos y tres tiempos diferentes. Haríamos mal en sumar diferentes procesos que tienen diferentes etapas”, dijo.

Agregó que este gráfico distraía el verdadero análisis. “¿Y cuál es el verdadero? Que este debe concentrarse en dos vacunas específicas: una son las terceras dosis en adultos y la otra es el avance en primeras en niños”.

Frente a ello, el analista de datos Juan Carbajal cuestionó lo dicho por el funcionario y refirió que el ritmo diario de vacunación sí es una información útil para la toma de decisiones .

“Es un indicador de proceso que permite monitorizar las cantidades diarias, semanales y mensuales de dosis aplicadas (y mejor por edades). Útil para corregir y evaluar cada modificación de la estrategia”, dijo.

En ese sentido, Carbajal pidió más transparencia al Minsa, pues al ocultar datos está en juego la vida de miles de ciudadanos.

“La información debería ser transparente. Lo que nos están mostrando es una especie de escaleras, que todo está subiendo, que la vacunación no se está deteniendo, pero el tema es cómo estás llegando a esa cifra. Si estamos subiendo o bajando, eso no nos muestra el Minsa”, refirió.

Así calificó de inaudito que el sector oculte el descenso en el ritmo de vacunación.

En tanto, la exjefa de Inmunización Gabriela Jiménez refirió a La República que se busca mostrar que la vacunación está avanzando, cuando en realidad está estancada. El mes de marzo ha sido muy crítico, pues no se han colocado las vacunas necesarias a nivel nacional .

“Lo que está pasando es que han decidido no mostrar sus datos de rendimiento. Quizá, probablemente, no les es positivo porque estamos cerrando un mes muy crítico”, aseguró.

Dijo que lo que está haciendo el equipo del Minsa es acumular las dosis aplicadas, pero no se ve cuántas se dan al día.

PUEDES VER: Perú presenta baja tasa de vacunación en tercera dosis a un día que sea obligatoria para mayores de 18

“ Ya no se está observando el trazado del rendimiento día, sino acumulado. Por ejemplo, ayer hice 20 (vacunas aplicadas), hoy hago 2, entonces he hecho 22. Y mañana 1, y le pongo 23, mañana 100, le pongo 123 y así. Están mostrando datos acumulados. Supongo que ya no les parecerá interesante el trazado del rendimiento, por eso decidieron no usarlo”, dijo.

Precisó que sí es importante que se evidencien las cifras de vacunación a diario.

“Hemos recomendado que se mejoren las estrategias, los criterios y que se haga un barrido más fortalecido”, señaló.

Advirtió que aún queda una brecha de 13 millones y medio de personas que no tienen la tercera dosis de la vacuna. “Eso es crítico, debimos haber hecho un poco más en 3 meses”.

Más inexactitudes

Sin embargo, para Ortega Guillén, del Minsa, hay grandes ciudades donde la tasa de vacunación con tercera dosis está por arriba del 70%, lo cual fue negado por el analista de datos Juan Carbajal. “Ninguna de las 196 provincias o ciudades han alcanzado el 70% en tercera dosis. Eso es falso”, afirmó.

En tanto, el investigador Percy Mayta-Tristán, de la Universidad Científica del Sur, indicó que esta decisión es preocupante, debido a que afecta la transparencia del proceso.

“El asesor ha hecho saber que quieren mostrar algo diferente, en realidad quieren ocultar el ritmo de vacunación. No son transparentes. Primero no nos permiten como ciudadanía vigilar el avance. Segundo, pareciera que quieren ocultar datos porque no tienen planes para mejorar el proceso ”, indicó.

Recordó que la pandemia ha permitido que el Estado sea más transparente en sus acciones y la sociedad civil pueda vigilarlas. “Retroceder no es lo aceptable”.

La clave

Mediante un comunicado, el Minsa reiteró que la página del Reunis se actualiza constantemente para entregar a la población “información real” sobre el avance de la inmunización en el país. Dijo que esto se da desde el 29 de marzo. No obstante, otra vez, evitó explicar por qué hizo estos cambios en estos días.