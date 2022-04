Lambayeque: Anselmo Lozano pide cambiar detención domiciliaria por comparecencia

El Poder Judicial programó la audiencia donde se debatirá el pedido de la defensa de Anselmo Lozano Centurión, exgobernador regional de Lambayeque, para que se revoque la orden de detención domiciliaria que viene cumpliendo por el caso El Imperio del Mal, una presunta organización criminal que operó en la Municipalidad Distrital de La Victoria entre el 2015 y 2018.

De acuerdo con la resolución judicial a la que tuvo acceso La República, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, programó para este 25 de abril de 2022, a las 3.30 p. m., la sesión donde se verá la solicitud para variar la detención domiciliaria por comparecencia con restricciones a favor de Lozano Centurión.

El 15 y el 25 de marzo de 2022, la defensa de Lozano Centurión presentó pedidos donde argumentó la “disminución de sospecha fuerte” en relación al peligro de que el exgobernador y exalcalde del distrito de La Victoria obstaculice la investigación en su contra. En particular, el abogado Luis Cayotopa Vásquez desacreditó las imputaciones formuladas por el Ministerio Público contra su patrocinado.

Para sustentar su petitorio, el letrado Cayotopa Vásquez menciona que la declaración del coimputado Walter Padilla Mera, de fecha febrero de 2021, no tiene veracidad en cuanto a la supuesta entrega de S/ 17.000 a Anselmo Lozano . El mencionado abogado sostiene que los hechos descritos ocurrieron en noviembre de 2017 cuando su patrocinado se encontraba en la ciudad de Lima por reuniones de su cargo como alcalde de La Victoria.

El hombre de leyes también cuestiona la imputación fiscal en cuanto al número de celular que habría usado su patrocinado para comunicarse con el exfuncionario Dick Silva Ravines para la entrega de dinero producto de una coima por la adjudicación simplifica n.° 02-108.

Sobre el particular, Cayotopa Vásquez sostiene que la comunicación entre ambos investigados no puedo darse porque el exalcalde tuvo dicho número telefónico hasta el 15 de noviembre de 2017 y no hasta junio de 2018, como plantea la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe acusa a Anselmo Lozano Centurión de haber conformado una organización criminal en la comuna de Lambayeque para direccionar obras públicas a cambio de coima. Posteriormente, estas irregularidades se cometieron cuando ejerció como gobernador regional para el período de 2019-2022.