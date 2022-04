Comunidad de Moquegua evaluará su participación en mesa de trabajo con el Gobierno y Southern

Hace más de un mes, la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en la región Moquegua, inició una protesta contra Southern Perú por la presunta usurpación de terrenos desde hace 50 años y diversas promesas incumplidas. Ambas partes, a través de comunicados, mostraron su disposición para llegar a acuerdos. Sin embargo, en una primera mesa de diálogo realizada en el reservorio de Viña Blanca, la empresa minera se ausentó. Luego, en otra desarrollada en Torata, no se halló una solución; mientras que la convocada para el jueves 31 de marzo fue suspendida.

Este viernes, mediante la Resolución Ministerial Nº 128-2022-MINEM/DM, el Gobierno anunció la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos; Presidencia del Consejo de Ministros, empresa Southern y comunidad. Este se deberá reunir en los próximos 10 días hábiles para abordar la problemática.

El dirigente de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, Iván Mendoza, en conversación con La República, señaló que en estos días determinarán si participan en el grupo de trabajo.

“La comunidad lleva 49 días de paralización y siempre ha estado dispuesta al diálogo. (...) Hoy salió una resolución de una mesa de trabajo, nosotros vamos a reunirnos en Asamblea General, nuestra máxima autoridad, para ver si se acepta la resolución y cuáles serian las condiciones para aceptarla. En la resolución piden que sean dos representantes de Southern y solo uno de la comunidad y un suplente. Vamos a evaluar el tema”, precisó.

Cierre de mina

La empresa Southern Perú advirtió, en una carta dirigida al Consejo de Ministros, que podría cerrar de forma temporal la mina de Cuajone a causa del conflicto que existe con la comunidad.

Sobre ello, Mendoza detalló que no los afectaría porque hasta la fecha la empresa no ejecutó proyectos para su beneficio. No obstante, aclaró que no están en contra de que opere sino que asuma sus responsabilidades.

Línea férrea y suministro de agua

El bloqueo en parte de la línea férrea que usa la empresa para el transporte de su mineral y el reservorio de Viña Blanca (que alimenta con agua a la mina, su campamento y colegios) continúan en manos de los pobladores. Empero, el dirigente sostuvo que ellos no son los responsables de que el recurso hídrico no llegue a la población de Cuajone.

“Southern capta agua subterránea y la conduce a la laguna de Viña Blanca y sale para la mina. Cuando Southern ve que toman la laguna (comunidad), ellos cierran la válvula de agua para que salgan sus trabajadores a protestar. El colegio está abandonado y no son tantos trabajadores. Ellos la cerraron y ellos son responsables. Southern dice que paralizó operaciones, pero están trabajando, yo lo veo. Están acumulando el mineral, pero no lo trasladan”, refirió.

Pedido

El dirigente hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se aproxime a Viña Blanca y pueda solucionar el problema.