Comas: anciano sufre asalto a mano armada tras retirar S/ 5.000 del banco

En Comas, un anciano fue asaltado tras retirar la suma de S/ 5.000 de una entidad bancaria ubicada en el cruce de las avenidas Universitaria y San Felipe. El hecho ocurrió durante el mediodía de este viernes 1 de abril, cuando el afectado se dirigía a una casa de apuestas.

Cámaras de seguridad del distrito captaron el momento en que la víctima llegó al establecimiento a bordo de su vehículo manejado por su chofer. Segundos después, apareció un auto negro, del que descendieron dos delincuentes armados, encañonaron a su objetivo y lograron arrebatarle todo su dinero, así como el celular del conductor.

“Mi papá se acercó al BCP, me acerqué a hablar con el gerente de ese banco, me atendió y me dijo que hay un proceso, hay una cantidad de tiempo para poder ver las imágenes. El interés nuestro es ver si esas personas que vemos en los negocios aledaños están dentro del banco en ese momento”, narró el hijo del anciano en entrevista con ATV noticias.

“Quisiera que se llegue a identificar a estos desgraciados que quitan el dinero a personas que humildemente trabajan, y pedir más apoyo a la municipalidad, a la policía. Por acá no hay serenazgo, no hay nada”, acotó.

El afectado ya realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Santa Isabel y espera que continúen las investigaciones de la Policía Nacional para dar con el paradero de los hampones.