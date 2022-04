Juez declara absuelto a exalcalde Miyashiro pese a muerte de niño en campo deportivo

El exalcalde de Chorrillos Augusto Miyashiro Yamashiro fue absuelto de todos los cargos tras las denuncias por la muerte de un niño de 8 años en el parque Quiñones, luego de que un arco de fútbol le cayera encima por encontrarse completamente deteriorado. Según el abogado de la víctima y la madre del menor, dicha medida facilitaría a la exautoridad edil para postular a la alcaldía.

“Yo estoy indignada con todo lo que sucede en el Poder Judicial, han pasado 4 años y yo no encuentro justicia para la muerte de mi hijo. Él me dijo ‘mamá voy a jugar pelota’. Ahora, mi hijo murió, no es justo que este juez haya dado absolución al señor Miyashiro, de la reparación civil, de todo. Antes de morir quiero encontrar justicia para mi hijo. No es posible que ese señor vuelva a postular a la alcaldía”, dijo en Panamericana.

Asimismo, el abogado indicó que la Municipalidad de Chorrillos había sido notificada, tanto por los vecinos como por Defensa Civil, del estado en el que se encontraba el campo deportivo; sin embargo, las autoridades competentes hicieron caso omiso. Incluso, hasta el día de hoy el lugar continúa abandonado.

“El juez ha argumentado que en ese momento Miyashiro era el alcalde y por lo tanto la responsabilidad le correspondía al señor Fierros y al gerente de obras públicas, que es el señor Barreto. (...) Esa loza deportiva estaba deteriorada, fierros salidos, había una clara evidencia de omisión de funciones. Hubo dos documentos uno de Defensa Civil y otro de los vecinos, en el que le indicaban que tome cartas en el asunto sobre ese parque en específico”, reiteró.

Finalmente, la madre del menor lamentó que el ente de justicia del país se burlara de su dolor y pidió que por lo menos arreglen esa zona. Esto, para que los demás niños puedan disfrutar del parque.