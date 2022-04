Arequipa: continúa paro de transportistas de carga pesada a pesar de diálogo

Con información de Roberth Orihuela Q.

Los ministros Nicolás Bustamante Coronado, Óscar Zea y Carlos Sabino Palacios, llegaron, este viernes 1 de abril, a Arequipa para iniciar el diálogo con los dirigentes de los transportistas de carga pesada para poner fin al paro indefinido que acatan desde hace cinco días.

Los titulares de las carteras de Transportes y Comunicaciones; Desarrollo Agrario y Riego; y Energía y Minas llegaron pasada las 11.00 a. m. a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. Mientras que unos 10 dirigentes de Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac ingresaron a las 1.30 p. m.. Dos horas después, inició la reunión y culminó cerca de las 7.00 p. m..

Trascendió que en la cita se acordó que los camiones que lleven productos perecederos como frutas y verduras, camiones pequeños o medianos, autos particulares y transporte de pasajeros pasarán con normalidad por el kilómetro 48; sin embargo, los camiones cisternas con combustible u otros productos aún no.

“No estamos bloqueando vías. Los que se han parado son transporte que se han adherido a la medida de protesta. Yo tengo cisternas y están guardadas porque estamos en medida de protesta. La igualdad de condiciones que hemos pedido al Gobierno aún no hay y está cómo lo hemos dejado en diciembre, no se ha hecho nada. Esperamos que mejore ”, señaló a La República el vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas de Carga (GNTC), Magno Salas

Asimismo, los ministros dieron la propuesta de que los dirigentes viajen a Lima para continuar con las conversaciones en una reunión con el Consejo de Ministros. Esta idea será aceptada si es que las bases están de acuerdo.

