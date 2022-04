Alcalde de Trujillo: “Los congresistas a nivel nacional no trabajan”

Con información de Yolanda Goicochea / de URPI La República

El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, consideró que los congresistas, en general, no cumplen con una labor activa en favor de las regiones que votaron por ellos. Tomó como ejemplo el sector salud, pues los hospitales se encuentran en pésimas condiciones no solo en La Libertad, sino en todo el país.

“Desde mi punto de vista, no trabajan (los legisladores), no se preocupan por los centros de salud, por los hospitales. Mi recomendación es que todos los congresistas deben visitar los establecimientos de salud que necesitan mejoramiento, infraestructura, equipamiento. Todavía en esta pandemia se tiene que priorizar salud, y no está sucediendo”, lamentó Ruiz Vega.

Nosocomios del país necesitan mejor infraestructura y equipamiento. Foto: La República

Asimismo, la autoridad exhortó a los parlamentarios a que vean las condiciones en que funcionan los establecimientos de salud. “A mí me gustaría que cada congresista vaya a un centro de salud y vea la necesidad (que sufre), si tiene proyecto de inversión para mejorarlo, que es lo que falta”, refirió ante la prensa.

Ruiz Vega mencionó también que la ciudadanía, en un gran porcentaje, no aprueba el trabajo que realizan los legisladores y los alcaldes tampoco reciben apoyo de los integrantes del Legislativo. “A nivel nacional no aprueban el trabajo de los congresistas; no tenemos mucho el apoyo, no hay apoyo de los congresistas”, recalcó.