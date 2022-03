Detienen a un hombre que trató de escapar tras intento de feminicidio contra su conviviente

Freddy Omar Ruiz Li apuñaló a una mujer, su conviviente, dejándola gravemente herida. Tras el hecho, al hombre de 48 años, quien intentó escapar después del ataque, no le importó los policías que lo perseguían. Su descontrolada fuga terminó cuando fue acorralado por agentes de la División de Homicidios y fue detenido.

Finalmente, confesó su culpabilidad en el intento de feminicidio: “Sí, yo cogí el cuchillo de la cocina y la apuñalé”, le dijo al coronel Víctor Revoredo, jefe de esa unidad.

Esa noche, Viviana A., de 42 años, cenó en su casa del pasaje El Triunfo, en San Luis, con su pareja. Freddy había cocinado y ella aceptó tomar ron. “Tomamos casi tres cuartos de la botella”, narró el acusado, quien tenía antecedentes por violencia familiar con su primera pareja.

Tras sobrevivir al intento de feminicidio, Viviana habló con los agentes que la fueron a entrevistar al hospital Dos de Mayo, donde permanece internada: “Él me decía que me quería matar y que ya no le importaba nada”, dijo.

La madrugada del 30 de marzo, los agentes de la División de Homicidios realizaron actividades de inteligencia en puntos críticos del Cercado de Lima, La Victoria, San Luis y El Agustino para ubicar a delincuentes comunes y criminalidad organizada. De pronto, fueron comunicados sobre una tentativa de feminicidio. Viviana había sido trasladada de emergencia al referido nosocomio en un patrullero.

“Intentó matarme”

El suboficial Bancho Pastor Livia indicó que los médicos le habían diagnosticado “policontusa-heridas múltiples cortantes en cabeza y brazo izquierdo”, además, tenía un traumatismo encéfalo craneano leve.

“Sí, discutimos, él se fue a la cocina y regresó con un cuchillo e intentó matarme”, dijo la agraviada.

De inmediato, agentes adscritos a la Dirincri pusieron en ejecución un operativo y encontraron a Freddy Ruiz Li deambulando por la cuadra 13 de la avenida Grau, en inmediaciones del hospital. Trató de escabullirse, pero finalmente fue capturado.

Los investigadores demostraron que el hombre tenía una denuncia policial en la comisaría de Villa María del Triunfo por violencia física y psicológica del 17 de julio de 2017, en agravio de su expareja.

El detenido fue puesto a disposición de la doctora Irma Castillo Ostos, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía de Violencia Contra la Mujer.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).