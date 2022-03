Grupo de rectores acusa a Jeri Ramón de usurpar cargo en la Asociación de Universidades Públicas

Mientras que en el Congreso vuelven a la carga con las iniciativas que debilitan a la Sunedu, en la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp), entidad que los agrupa y representa, se agravan los conflictos motivados por el accionar de la rectora de San Marcos, Jeri Ramón. El último martes, un sector de autoridades —en nombre de la institución— interpuso una denuncia contra ella por los delitos contra la fe pública (falsificación de documentos y falsedad genérica), así como apropiación ilícita.

Esto ocurre casi un mes después de que se llevaran a cabo dos procesos paralelos para elegir a quien lideraría esta institución en reemplazo de la autoridad sanmarquina, cuyo mandato venció en febrero.

El 2 de marzo, un total de 29 rectores y presidentes de comisiones organizadoras eligieron como presidente de la Anupp a Américo Guevara, de la Agraria de La Molina (UNALM). Lo acompaña como vicepresidente Alfonso López Chau, de la UNI. Su designación tiene el respaldo del Ministerio de Educación, Sunedu, Congreso, Ministerio de Trabajo y de las federaciones de docentes universitarios y la de estudiantes.

Grupo. Rectores que eligieron a Guevara como jefe de Anupp. Pedido a rectora de UNMSM. Foto: difusión

Sin embargo, la desconocieron otras 15 autoridades de instituciones como La Cantuta o del Callao que, al igual que San Marcos, respaldan la denominada contrarreforma. Según ellos, quien debió hacer el llamado fue Jeri Ramón. Así lo hizo para el 4 de marzo y resultó ganadora.

Pero los actos presuntamente irregulares que motivan la denuncia, la cual se presentó ante la Policía, parten de más atrás.

Las acusaciones

A fines del 2019, la Anupp eligió a Orestes Cachay, exrector de San Marcos como presidente. Sin embargo, luego de que su gestión en la Decana de América acabara en julio del 2021, Jeri Ramón debió asumir la continuidad de su mandato en la asociación. Para ello, debía regularizar los trámites y contar con el respaldo de una asamblea general.

Pero eso no fue así, según la denuncia de un grupo mayoritario de la Anupp. En lugar de ello —argumentan— se montó una supuesta reunión y se falsificaron documentos para permitir su inscripción ante Sunarp. Pero esta no prosperó. Cachay, entonces, aún figuraba como presidente. Incluso convocó a las elecciones del 2 de marzo.

Pese a ello, añaden, Ramón Ruffner ha seguido presentándose como presidenta de la Anupp en el Congreso durante los debates sobre los proyectos que debilitan la Sunedu, así como en oficios a su titular, María del Carmen Alva, o al ministro de Educación, Rosendo Serna. También ha convocado a asambleas.

Estos hechos también figuran en la carta notarial enviada el 23 de marzo, firmada por Américo Guevara, en la cual se le pide que no se arrogue el titulo de presidenta y que respete la elección del rector de la UNALM.

En esta carta notarial, firmada por Américo Guevara, se le solicita a Jeri Ramón su rectificación y que evite presentarse como presidenta de la Anupp. No hubo respuesta. Foto: difusión

Inscripción frustrada

Guevara detalla que hace un par de semanas, cuando intentó inscribir el nuevo consejo directivo en registros públicos, la rectora de San Marcos envió una carta al notario, con lo cual frustró el proceso. “La notaría se ha quedado con los libros de actas y aún no nos los quieren devolver. Eso es ilícito. Estamos a la espera para poder volverlo a ingresar. No es una tacha. ¿Cómo la rectora puede autotitularse como presidenta si no tiene representación y nadie la reconoce?”.

Por su parte, el otro grupo, liderado por Ramón, dice que Guevara quiere “aferrarse” al cargo ilícitamente y que quien no ha validado su elección es la Sunarp. Este diario les solicitó documentos y su versión, pero no hubo respuesta.

Rectores que asistieron a la elección de Guevara creen que detrás de la rectora de San Marcos está el interés por la vocería en temas trascendentales como el ingreso libre a universidades, aumento salarial a docentes, clases presenciales. También está la contrarreforma.

PUEDES VER: En mayo será la audiencia judicial por la contrarreforma universitaria

Reforma universitaria en peligro

En la agenda de hoy del Pleno del Congreso figura la segunda votación del dictamen que impulsa la contrarreforma universitaria.

Se debe recordar que la primera votación se dio el 1° de febrero pasado con apoyo mayoritario de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País.

De aprobarse este dictamen, el Bloque Parlamentario Pro Reforma presentará una acción de inconstitucionalidad ante el TC. La Sunedu haría lo mismo para evitar que su consejo directivo se convierta en otra ANR.

Hoy también verían la iniciativa que da una segunda oportunidad a universidades denegadas.