Piura: reportan incremento de casos de COVID-19 tras retorno a clases presenciales

El retorno a las clases presenciales en la región Piura habría generado un incremento de contagios de la COVID-19, en menores de 5 a 11 años de edad, pues, de acuerdo a las cifras de Diresa, de 10 al 25 de marzo se reportaron aproximadamente 294 nuevos casos del nuevo coronavirus.

Según mencionó en los medios de comunicación el especialista en Salud Pública, Julio Barrena, de acuerdo a números de la Diresa, en la primera semana de marzo se reportó a 103 niños infectados por el virus, mientras que en la tercera semana se contagiaron 152 escolares. “Coincidentemente con el inicio de las clases semipresenciales se reporta este número de contagios en menores de 5 a 11 años de edad”, explicó.

Retorno a clases presenciales generó el incremento de casos COVID en Piura. Foto: La República.

El médico advirtió que, de acuerdo a las estadísticas, unos 22 menores de edad se infectan del virus por día, lo cual es preocupante porque en las próximas semanas se registrarían un número elevado de casos infectados en menores de edad.

“Comenzando marzo, cuando empezaron clases de algunos colegios particulares, los casos subieron a 18 por día en la semana 11 (del 6 al 12 de marzo), luego los casos subieron a 22 por día (13 al 19 de marzo) y se han mantenido. Los casos que se puedan contemplar con este último inicio de clases después del 28, recién se van a ver al final de la semana”, específicó Barrena.

Tras esta situación, rechazó la propuesta de Minedu de incrementar al 100% el aforo en los colegios, ya que —según él— al elevarse el aforo, aumentarían más los casos de coronavirus. “Es absolutamente inadecuado; ya nos hemos pronunciado antes, el virus no se ha ido, sigue allí, se pondría en peligro la vida no sólo de los niños sino los docentes, no esperemos una nueva ola o variantes de ómicron para asustarnos”, precisó Julio Barrena.