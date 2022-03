Ministerio de la Mujer conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

Cada 31 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha que busca remarcar la importancia de una sociedad respetuosa para la comunidad trans, libre de transfobia y de cualquier expresión de discriminación, por lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció en favor de esta fecha.

“Conmemoramos el Día Internacional de la Visibilidad Trans que contribuye al reconocimiento pleno de los derechos y ciudadanía de las personas trans, sin ningún tipo de discriminación y violencia. Desde el MIMP, seguiremos trabajando para construir un Perú para todas y todos”, señala comunicado.

Mimp sobre el Día de la visibilidad trans

Asimismo, colectivos como “Marcho del Orgullo” y “Paro Colectivo” resaltaron en este día la lucha de esta comunidad ante el Estado y señalaron la importancia del reconocimiento y respeto de a sus identidades.

En el Perú, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 7,5% se identificó como persona de género no binario (que no se identifica como masculino o femenino), el 3,0% dijo que era trans masculino y el 2,0% trans femenina; sin embargo, este grupo vulnerable no cuenta con una ley de identidad de género, como sí la tienen en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay y algunos Estados de México

Esta ley, actualmente, se encuentra detenida en la Comisión de Constitución, a pesar de que en el año 2021 la Comisión de la Mujer aportó un comentario favorable: solo queda que miembros de esa comisión la tomen para que sea llevada al Pleno Legislativo.

Por otro lado, el Estado peruano fue señalado por la Defensoría del Pueblo por no cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por no cumplir con las reparaciones obligatorias hacía Azul Rojas Marín, una mujer trans que denunció ante la corte ser ultrajada por miembros de la Policía Nacional del Perú.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).