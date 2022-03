Línea 1 del Metro de Lima: reportan largas colas en estaciones del tren y piden ampliar aforo reducido

En la estación Villa El Salvador de la Línea Uno del Metro de Lima se reportan largas colas para ingresar al tren. Usuarios denunciaron que la situación es reiterativa por el bajo aforo dado al medio de transporte por la actual pandemia de la COVID-19.

De acuerdo a información de Canal N, las extensas filas se dan desde muy temprano, ya que muchos van a trabajar y otros van a sus clases semipresenciales de la universidad.

“Llevo 15 minutos aquí en la cola, es lo normal. No me parece y tenemos que ser más rápidos, pero es lo que tenemos que hacer porque no hay otra opción. Tengo que movilizarme en tren de todas maneras. No hay otra alternativa para salir de esta zona de donde vivimos”, dijo una residente de la zona.

En esa línea, precisó que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao debería evaluar su extensión ante un número alto de personas que se movilizan.

“Normalmente así es el tamaño de la cola. De la cola para la entrada y tomar el tren toma una media hora. A veces hay colas, otras veces no tanto. Ahora viene más gente. Hay cola, pero fluye rápido, pero si dejan entrar a más gente habrá menos colas en los exteriores. Ahora no se puede porque hay aforo reducido”, detalló.

Si bien el exministro de Transportes y Comunicaciones señaló que evaluarían ampliar el aforo, este no se llegó a dar. Por ahora, las autoridades del MTC y Minsa no han llegado a un acuerdo sobre este tema.