Hallan irregularidades en obra de renovación de colector en centro de Chiclayo

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), quien se encuentra intervenida por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), ejecuta una obra con estudios de suelo deficientes y un expediente técnico mal elaborado, según la Contraloría General de la República.

En su informe n.º 003-2022, el órgano de control indicó que el proyecto denominado “Renovación de colector primario en el colector Bolognesi”, desde la calle Faustino Sánchez Carrión hasta la avenida José Leonardo Ortiz, en el distrito de Chiclayo , no cumple el objetivo de modernizar el sistema de saneamiento en este sector.

Estudio de suelos

Para esta obra en el mismo centro de la ciudad de Chiclayo, la entidad firmó un contrato por S/ 4 949 907,44 con la empresa FM Contratistas Generales SRL el 21 de diciembre de 2021. El plazo de ejecución era de 120 días y el proceso de selección fue por directo.

En la memoria descriptiva del expediente técnico, Epsel precisó que el colector Bolognesi es de material PVC de 600 milímetros y con una antigüedad mayor de 25 años, además de que varios de sus tramos presentan asentamiento de tubería. Dicha situación de la estructura generaba colapsos y atoros diarios en las calles.

En su evaluación, la Contraloría identificó como primera situación adversa “las consultas por parte de la empresa contratista por un deficiente estudio de suelo, las cuales son atendidas fuera de plazo y sin sustento técnico”. Esto se evidenció en la carta n.º 008-2020, de 25 de enero de 2022 , emitida por el contratista a la supervisora de la obra.

“No existe el plano de calicatas, donde se pueda identificar in situ las calicatas detalladas en el estudio de suelos (...). El estudio de mecánica de suelos elaborado por Cimenta JBM EIRL en el folio 85 adjunta un estudio de exploración de suelos del tramo avenida Las Américas. Las calles que comprende el ámbito del proyecto no fueron considerados o falta adjuntar al expediente técnico, materia del proceso de licitación”, detalló el informe.

Además, el 9 de febrero de 2022, el residente de la obra informó que el estudio de suelos realizado por Epsel no compatibiliza con la realidad del proyecto a ejecutarse y no existe el perfil estratigráfico de las calicatas. A su vez, alertó que no se hicieron ensayos para verificar la compactación en rellenos.

Expediente técnico

La entidad de control también advirtió que Epsel elaboró un expediente técnico deficiente y generó consultas por parte del contratista en cuanto a la ejecución de trabajos. Esta situación afectaría la infraestructura existente, como ciclovias o bermas, y causaría mayores costos al perjudicar al público.

Sobre lo último, el 25 de enero de 2022, el contratista comunicó que el análisis de precios unitarios no coinciden con las especificaciones técnicas en determinadas partidas, así como el informe topográfico no ha contado un plano catastral actualizado.

Asimismo, de acuerdo a la Contraloría, el expediente técnico no contempla el plan ambiental, el cual debe estar inscrito en el Ministerio del Ambiente (Minam).

Este diario buscó obtener una versión de representantes de Epsel sobre este caso, pero hasta el cierre de edición no encontró respuesta.