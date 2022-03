Dirigente de transportistas: No hay acuerdos porque el Gobierno quiere primero que levantemos el paro

El presidente Pedro Castillo señaló que pondrán orden en las próximas horas frente al paro que acatan los transportistas de carga pesada en diferentes regiones. Frente a esta advertencia, el vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas de Carga Pesada (GNTC), Magno Salas, aseguró que existe una disposición de dialogar con el Gobierno.

“Eso de decir que van a poner orden no sé a qué se refiere (…). Nosotros no es que no queramos sentarnos a conversar, estamos esperando la comunicación del Gobierno”, manifestó.

Salas indicó que esta intención de dialogar fue comunicada a través de documentos remitidos al propio jefe de Estado y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Refirió que, si bien hubo acercamiento por parte de representantes del Ejecutivo, estos les ponen la condición de primero deponer el paro.

“No hay acuerdos porque el Gobierno quiere que levantemos la huelga para poder conversar y dialogar”, sostuvo el vicepresidente del GNTC en entrevista con RPP.

Salas negó la declaración del mandatario Castillo, quien alegó que hay algunos dirigentes pagados. Agregó que en el país hay más de 40 puntos de concentración donde los transportistas han cesado sus funciones.

Para Salas, no hay motivo para que se ordene que la Policía intervenga. “Nosotros tenemos claro que esta una protesta pacífica, no se ha roto un parabrisa o un espejo a alguna unidad y, por lo tanto, no tendría que surgir que se dé eso, porque nosotros no estamos restringiendo el tránsito”, señaló.

Según el vicepresidente del GNTC, no hay camiones con productos perecederos impedidos de transitar; no obstante, La República constató este jueves que se les restringe el tránsito a vehículos de carga en la carretera Arequipa – Juliaca. En tanto, unidades particulares y buses interprovinciales sí pueden circular con normalidad.