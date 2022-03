Chimbote: sujetos lloran y suplican para no ir a prisión por robo agravado.

Durante una audiencia de prisión preventiva, dos sujetos lloraron y suplicaron para no ir a la cárcel por haber incurrido en el delito de robo agravado. Alexander José Blanco Rojas (27) y Carlos Alberto Vásquez Mendoza (19) son los nombres de los delincuentes que pasarán 9 meses en el penal de Cambio Puente, en Chimbote.

“Le pedimos una nueva oportunidad. Yo sé que lo que hicimos no estuvo bien hecho porque robar no es bueno. Yo solamente me bajé de la moto, me paré en su frente. Ella (la víctima) me dio sus pertenencias, me entregó su cartera y le pregunté si tenía algún documento para devolverle”, indicó uno de los procesados.

PUEDES VER Deslizamientos de cerros afectan vía vecinal y viviendas en la sierra de Áncash

Ellos quisieron justificar su delito mencionando que sus familiares no tenían nada para comer desde la noche anterior. “Teníamos de la noche anterior que no habíamos comido, fuimos a buscar trabajo y no debimos haberlo hecho porque salimos perdiendo”.

Se trata de Alexander José Blanco Rojas (27) y Carlos Alberto Vásquez Mendoza (19). Foto: PJ Santa

Sin embargo, pese a las excusas y lágrimas, la Corte Superior del Santa ordenó 9 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones correspondientes.

Hechos

El representante del Ministerio Público indicó que el 25 de marzo, alrededor de las 8.30 de la mañana, la agraviada salió de su vivienda en la segunda etapa del asentamiento humano Las Delicias con dirección a su centro de labores.

Tras caminar algunas cuadras, se percató que era seguida por una motocicleta con dos sujetos a bordo, la cual se estacionó a su costado. Uno de los hampones se levantó la polera y le enseñó el arma de fuego que tenía en la cintura, para luego exigirle a gritos que le entregue su celular. La víctima entregó su teléfono y también su cartera con 90 soles y documentos de su trabajo.

PUEDES VER Nuevo Chimbote: amenazan de muerte a ingenieros de ejecutora de obra municipal de pistas y veredas

La asustada mujer, que memorizó la placa del vehículo, denunció el robo ante la Policía y dos horas después los asaltantes fueron interceptados y capturados por inmediaciones de la avenida Agraria en Nuevo Chimbote. Se les incautó el celular robado. En la comisaría, la agraviada los reconoció plenamente.