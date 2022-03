Carabayllo: delincuentes encañonan a pareja de empresarios y le roban S/ 18.000

En Carabayllo, delincuentes encañonaron a una pareja de empresarios en la puerta de su casa y se llevaron S/ 18.000 que habían retirado minutos antes en el banco. Las víctimas habían sacado los ahorros de su vida para un nuevo emprendimiento; sin embargo, los hampones les robaron todo.

“ Yo me quedé en shock. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Nosotros siempre andamos de precavidos ”, señaló la esposa. Este hecho ocurrió en la urbanización San Pedro y minutos antes del Perú vs. Paraguay.

“Claro, él más venía por eso (por el partido)”, acotó. Según el informe de América, la pareja salió del banco, y luego, se dirigieron al mercado. Ambos se apresuraron para llegar a ver el partido final de las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022; no obstante, los ‘marcas’ ya venían siguiéndoles los pasos.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que los hampones amenazan con las armas de fuego. “Uno de los criminales le dice a mi esposo: ‘Ya perdiste’ y le dice que entregue todo. Yo temía por su vida porque el dinero se recupera, pero a mi esposo no”, mencionó la mujer.

La pareja presume que un ciudadano o alguna persona del banco les ha notificado a los criminales sobre este retiro de dinero. Asimismo, los vecinos temen por su vida, ya que fueron amenazados por los delincuentes.

Las víctimas acudieron a la comisaría más cercana para que les proporcionen las imágenes del robo y así se logre atrapar a los delincuentes. Ellos esperan que pronto los criminales sean intervenidos. Si bien Lima se mantiene en estado de emergencia, la situación delictiva no ha variado.