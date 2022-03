Vuelven a ser libres más de 30 aves que fueron afectadas por el petróleo de Repsol

Este miércoles, y luego de más de dos meses, las autoridades liberaron a 39 aves que fueron víctimas del derrame de petróleo de Repsol. Esto fue posible gracias a las atenciones de los veterinarios, zootecnistas y biólogos del Parque de las Leyendas, quienes asistieron a los animales empetrolados desde el primer momento de la emergencia.

Se conoció que los ejemplares fueron puestos en libertad en una playa de Pachacamac, lejos de la zona que fue invadida por el crudo. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) hizo un estudio previo para determinar en qué lugar debían liberarlos.

“Hoy liberamos el primer grupo de 39 aves recuperadas del derrame de petróleo en nuestro litoral. Ha sido una ardua labor desarrollada por los profesionales del Parque de Las Leyendas que durante más de dos meses han recibido alrededor de 300 ejemplares de diversas especies”, detalló a su turno la Municipalidad de Lima.

Foto: Municipalidad de Lima

Nutrias marinas de Ventanilla y Ancón continúan muriendo

Hace solo unos días, el biólogo Yuri Hooker Mantilla utilizó sus redes sociales para dar a conocer que nutrias marinas de Ventanilla y Ancón continúan muriendo a causa del derrame de petróleo que ocurrió el 15 de enero.

“La pregunta era: ¿sobrevivirán o tendrán problemas de salud en el futuro? Nuestros peores temores se confirman. Es muy importante que Serfor haga todos los análisis forenses necesarios para conocer exactamente la forma en que este contaminante mata a las nutrias. No, las nutrias no están de regreso, siguen muriendo y no se sabe qué ocurrirá con las que aún quedan”

En esa línea, los vecinos del distrito del Cono Norte denunciaron que el crudo sigue en la playa Pocitas pese a los trabajos de limpieza. Una de las residentes levantó las piedras y pasó un trapo, y se percató que el petróleo continúa en la zona.