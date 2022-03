Paro de transportistas HOY EN VIVO: últimas noticias del tercer día de protesta y todo sobre las vías bloqueadas

Cerca de 200 camiones y tráilers varados en Pasamayo

Según el noticiero Latina, la restricción de tránsito solo se aplica para las unidades de carga pesada.

“El malestar es que todavía nosotros que no nos escuchan lo que estamos pidiendo sobre el costo excesivo costo de combustible, el peaje y el impuesto selectivo porque con eso no podemos trabajar, todo es gasto, o sea trabajamos prácticamente para nada. La incomodidad es que el Estado no nos escucha”, señaló uno de los protestantes.