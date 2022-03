COVID-19: ¿te vacunaste y tu dosis no aparece en la web del Minsa? Esto debes hacer

Decenas de ciudadanos en el país aseguran haberse colocado las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19; sin embargo, el registro de la aplicación no aparece completo en el portal oficial del Ministerio de Salud (Minsa), el cual sirve para determinar a quiénes se les prohíbe el ingreso a ciertos espacios cerrados.

Esta problemática se agrava ahora que el Gobierno determinó la obligatoriedad de la tercera dosis, ya que estas personas no podrán mostrar la evidencia de su inmunización.

Jackeline Surichaqui Rivera es una de las afectadas. Según detalló, el 15 de agosto del 2021 se acercó al Vacunatón del Club Zonal Sinchi Roca, ubicado en Comas, para cerrar su círculo de protección frente al coronavirus.

Todo transcurrió con normalidad como la primera vez: la especialista consignó la fecha en la cartilla, firmó y colocó el sello respectivo.

No obstante, el problema vino cuando el Gobierno acordó que las dos dosis eran obligatorias para ingresar a los lugares públicos y cerrados . Ella intentó entrar a un centro comercial, pero, cuando se disponía a evidenciar su inoculación, se dio con la sorpresa de que su esquema de inmunización con Pfizer no estaba completo.

Durante varios días, la madre de familia de 40 años se acercó al mismo centro de vacunación para obtener respuestas; sin embargo, eso fue imposible. En su lugar, solo obtenía la escueta información de las brigadas de salud, quienes le decían que el encargado no estaba.

“ Cuando era obligatoria la dos dosis, no me dejaban entrar a los establecimientos . Entraba a la página del Minsa y solo salía la primera dosis. Siempre que voy a pedir información me dicen que el encargado del vacunatorio no está”, detalló a este diario.

Una situación similar está pasando Joselyn Mattos Trujillo, quien no tiene el registro de su segunda dosis desde diciembre del 2021 . Ella recibió el segundo fármaco en una de las campañas ‘‘Vamos a tu encuentro’’, la cual llegó a su condominio de Comas.

Un mes después, cuando también intentó ingresar a un centro comercial, se dio cuenta de la falla en el sistema, por lo que empezó a llamar al Minsa; no obstante, tampoco obtuvo respuestas.

“ Pasando fiestas de Navidad y Año Nuevo me di cuenta que perdí mi carnet de vacunación físico . Por eso ingresé a la web, porque se supone que ahí está todo registrado, pero no fue así. Ahí me di cuenta que no estaba mi segunda dosis, era enero”, relató.

En su búsqueda de respuestas se contactó con un número de ayuda del sector, donde le pidieron que llene un formulario. Tras enviarlo, le prometieron que se iban a comunicar con ella, pero nunca sucedió.

“El 15 de febrero volví a llamar al Minsa, me contestó una señorita y me dijo que tenía que enviar un correo a la Diris Lima Norte. Hice lo que me dijo y de nuevo no me respondieron”, contó la joven.

Desde el viernes 1 de abril, todos los ciudadanos mayores de 18 años deben acreditar sus tres dosis en los lugares públicos. Esta medida también alcanza a los trabajadores que están en la presencialidad y justamente esta restricción afecta directamente a Mattos Trujillo, quien no ha podido seguir con su esquema de inmunización.

Al respecto, intentamos comunicarnos con el Minsa, pero solo desde el área de prensa señalaron que están haciendo cambios en la plataforma y que “apenas tengamos listo todos los cambios daremos detalles”. Asimismo, dijo que están incluyendo mapeos e información desde el ingreso de la vacuna.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Ante estos casos, las personas deben hacer sus reclamos mediante la misma web del Minsa , la cual está en este LINK. Una vez allí, deben ingresar su número de DNI, fecha de nacimiento y emisión.

Si entran y falta el registro de una de las dosis, tienen que dirigirse a la opción Solicitar Registro Vacuna COVID-19, que está al lado derecho. Luego, se tiene que hacer clic en Nueva solicitud y, posteriormente, elegir entre Persona con carnet de vacunación físico sin registro de vacunación o persona sin carnet de vacunación físico y sin registro de vacunación.

Hacer clic en Solicitar Registro Vacuna COVID-19. Foto: captura página del Minsa

En ambos casos se deberá rellenar los datos del lugar de vacunación y mostrar una evidencia, que será la foto del DNI . Luego de unos días, el sector se comunicará con los solicitantes.

Aquí se tiene que escoger una de las dos opciones. Foto: captura página del Minsa

En el caso de que la información consignada en la página del Minsa sea incorrecta, las personas deberán enviar un correo a soporte_aplicativos@minsa.gob.pe pidiendo la corrección.