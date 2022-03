Barrantes sobre paro en Lambayeque: Estamos retrocediendo para volver con más fuerza

Este miércoles 30 de marzo, en el tercer día del paro nacional de transportistas de carga en Lambayeque, no se informaron de bloqueos o restricciones al tránsito vehicular hasta el mediodía. La situación en esta localidad es diferente a la que se observa en otras regiones del país, donde las manifestaciones en contra del alza del combustible se mantienen.

En diálogo con La República, el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga y Conductores Profesionales del Perú-Sede Chiclayo, Beder Barrantes Pérez, manifestó que los inconvenientes presentados con la Policía Nacional del Perú (PNP), al no llegar a ningún acuerdo para continuar con la protesta, han mermado en la intensidad del paro en la región Lambayeque.

No obstante, aseguró que los diversos gremios se encuentran coordinando para retomar los bloqueos, pues las conversaciones con los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no presentan un avance. En ese sentido, cuestionó que desde dicha cartera se hable de prontas soluciones a los reclamos cuando varios de los puntos planteados aún no son atendidos.

“Como se ve, la Policía trata de desalojarnos constantemente. Esperamos que esta vez que volveremos a salir (en protesta), tengamos el respaldo de la PNP para que el paro se desarrolle pacíficamente como en el resto de regiones. Venimos coordinando en estas últimas horas con los gremios y se sabe que hemos retrocedido para volver con más fuerza a nuestra medida de lucha”, expresó.

Transportistas esperan que el diálogo con el MTC tenga los resultados deseados. Foto: La República.

Tomaron óvalo Mocce

Al cierre de esta nota, un grupo de transportistas, a bordo de sus camiones, se dirigió al óvalo Mocce, ubicado en la carretera que une a Chiclayo y la provincia de Lambayeque, para retomar sus protestas. Junto a ellos también se observó patrulleros policiales, que resguardan a los manifestantes con el objetivo de evitar que se produzcan eventuales actos de violencia.