Arequipa: realizarán rifa para apoyar a niño que fue atacado por perro pitbull

Las madres de familia del colegio Innova, en el distrito de Miraflores en Arequipa, se unieron para apoyar al pequeño Benjamín; el menor fue atacado por un perro pitbull hace pocas semanas. A través de una rifa, buscarán recolectar fondos para operaciones y el tratamiento del niño de 3 años.

Las organizadoras de la actividad detallaron a medios locales que cuando se enteraron del caso de Benjamín decidieron ayudarlo y a su madre Allison Martínez. Esto debido a que los propietarios del can no asumen los gastos médicos que sobrepasan los S/ 2.000 .

“Ninguna mamá está libre de algún accidente que pueda ocurrirles a nuestros niños. Consideramos que debemos apoyarnos entre todos”, resaltaron las organizadoras.

En tanto, la madre del menor contó que solo tuvo una comunicación con los dueños del can y hasta ahora no se contactan con ella. No la han apoyado con los gastos médicos y tampoco avisaron si el perro pitbull estaba vacunado.

Hasta el momento, el pequeño Benjamín a su corta edad recibió cinco vacunas contra la rabia y suero antirrábico . También se le debe aplicar cremas y protector solar de forma constante. Sus clases de nivel preescolar se han visto interrumpidas y a futuro necesitará una operación en el rostro.

“Es un niñito de 3 años, no merece llevar una cicatriz”, señaló acongojada Allison ante medios locales.

Las personas que estén interesadas en la compra de rifas pueden comunicarse al 991 772 648 o al 958 197 323. Así también, pueden contactarse a través de la página en Facebook Todo unidos por Benjamín. La meta es alcanzar la venta de 1.000 rifas.

Sobre el caso

Bejamín fue atacado por un perro pitbull en la avenida Estados Unidos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. El niño resultó con graves daños en el rostro producto del incidente.

La madre del menor afectado, Alison Martínez Villavicencio, denunció públicamente que los propietarios del animal se dieron a la fuga tras percatarse del ataque hacia su hijo . Asimismo, no brindaron ningún tipo de auxilio para alejar al perro pitbull del pequeño.

La mujer explicó que el can mordió con fuerza el lado derecho del rostro del infante . Ante ello, golpeó al animal con su codo para separarlo. Del mismo modo, la dueña de una tienda la ayudó y juntas pudieron ayudar al menor.

Un hombre y una mujer paseaban a la mascota cuando ocurrieron los hechos.