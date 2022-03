La Victoria: falso taxista rocía extraño líquido para robar scooter eléctrico a joven

A un joven se le acabó la batería de su scooter eléctrico y decidió tomar un taxi en la noche. En ese momento, no sabía que esta decisión le traería graves consecuencias, ya que resulta que el chofer del auto al que se subió a la altura de la avenida Bolivia y avenida Belén, en La Victoria, era un falso taxista.

Este sujeto le roció un aerosol en sus ojos que dejó al agraviado inmovilizado por la sorpresa. Tras recuperarse de ello en unos segundos, trató de reaccionar, pero se dio cuenta de que no podía ver.

“ Cuando yo intento bajar del vehículo, me echa un spray, un líquido a los ojos que me quita totalmente la visión. Después de un rato me empezó a bolsiquear para que me mueva y empezamos a forcejear”, narró la víctima a América.

Añadió que lo amenazaron si pedía ayuda o hacía algo indebido. “Después siento que me agarran del cuello y me dicen: ‘No te muevas o te meto plomo’”, relató.

Junto con su scooter eléctrico, el joven llevaba consigo una mochila en la que tenía guardada su laptop y celular. Al quedarse sin ninguna pertenencia, caminó para buscar ayuda.

Encontró a la Policía e hizo su denuncia. No obstante, al verlo con los ojos rojos debido al líquido que le habían rociado, le cuestionaron su accionar. “ Me dice: ‘Oye, estás con los ojos rojos, ¿has consumido algo? No, le digo, me han echado un líquido a los ojos y no puedo ver bien”.

Por fortuna, los exámenes médicos que se sacó han dado como resultado que no sufrirá graves consecuencias en los ojos tras la sustancia que le rociaron durante el robo.

En el lugar donde el agraviado tomó el taxi hay cámaras de seguridad, por lo que se espera que las autoridades pidan los videos y resuelvan las investigaciones.