Convocatoria de trabajo en EsSalud: postula a vacantes con sueldos de hasta S/ 6.500

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) acaba de lanzar en sus plataformas una nueva convocatoria de trabajo. En esta oportunidad, hay 101 plazas disponibles que tienen sueldos de S/ 1.200 hasta los S/ 6.500. A continuación, revisa todos los detalles.

El tipo de contrato es CAS y está dirigido a personas que tengan secundaria completa, título técnico o título universitario . Los interesados tienen desde el lunes 4 de abril hasta el 5 del mismo mes para postular.

Las carreras requeridas son Administración, Cardiología, Enfermería, Farmacia, Computación e informática, Laboratorio clínico, Medicina física, Nutrición, Obstetricia, Médico cirujano, Tecnología médica, auxiliar de servicio asistencial, rehabilitación, entre otros.

¿Cuáles son los puestos disponibles?

La lista completa de las plazas disponibles está en este link. En cada una de ellas se detalla el número de vacantes, los años de experiencia, el lugar donde se prestará el servicio y el sueldo a ganar.

Las personas que estén de acuerdo con todo lo mencionado, podrán aplicar virtualmente a un puesto. Para eso deben ingresar AQUÍ y llenar todos los datos solicitados, como nombres personales, DNI, cargar el CV, entre otros.

Según la plataforma de EsSalud, los resultados de las evaluaciones serán publicados el 18 de abril desde la 4.00 p. m. Luego de eso vendrá la evaluación personal y, posteriormente, el informe final.