Alertan retrasos e irregularidad en proceso de contratación para distribución de kits educativos

La Contraloría General informó que el proceso de selección para el traslado de 275 toneladas de material educativo para 1.537 instituciones educativas públicas en Piura tuvo retrasos, no se hizo conforme al marco legal y, en este momento, se encuentra paralizado, por lo que los alumnos que ya iniciaron el año escolar no han recibido estas herramientas. Asimismo, el ente advirtió que no se estarían adoptando las medidas para acelerar la distribución del material.

Los colegios pertenecen a los niveles de inicial, primaria, secundaria, CEBA (Centro de Educación Básica Alternativa) y CEBE (Centro de Educación Básica Especial) de los ámbitos de Piura, La Unión, Sechura y Tambogrande.

De acuerdo con la orientación de oficio N° 001-2022-OCI/0739-SOO, La Dirección Regional de Educación Piura (DREP) habría dilatado la tramitación del requerimiento y la convocatoria del proceso de selección para la distribución del material educativo, “a pesar de ser algo prioritario”.

Según el informe, desde el mes de octubre pasado, las Ugeles habían presentado su requerimiento a la DREP de transporte para la distribución de material educativo dotación 2022 y fungible, que son útiles escolares menores destinados a instituciones ubicadas en zonas de extrema pobreza. Luego, el 8 de noviembre, se remitió el pedido consolidado a la Oficina de Administración. Sin embargo, argumentando limitaciones de disponibilidad presupuestal para la atención de la necesidad total anual, el requerimiento fue reformulado y recién en enero de este año se realizó la convocatoria del proceso.

Cuestionamientos

Además, Contraloría reportó que la contratación del servicio de modulado y transporte de carga para distribuir los textos escolares y otros materiales no solo ha presentado retrasos, sino que no se ha efectuado conforme al marco legal, como la previsión de presupuesto de un proceso convocado en el último trimestre del año en base a los recursos previstos para el año fiscal siguiente.

Cabe señalar que, al momento de la emisión del informe el procedimiento de selección se encontraba suspendido al haber sido impugnado por un postor, no obstante, la entidad no vendría atendiendo en la forma y oportunidad los requerimientos de información por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, ni adoptando medidas ante la falta de distribución del material educativo.

Afectación

El ente subrayó que esta situación impacta en la calidad del servicio educativo, así como en el cumplimientos de los compromisos de desempeño establecidos por el Ministerio de Educación. Este es el caso de los kits de evaluación diagnóstica “Conozcamos nuestros aprendizajes” que no han sido distribuidos. El material, dirigido a los diferentes niveles de educación primaria y secundaria, es una herramienta de evaluación que deben aplicar los docentes a los estudiantes al comenzar el año escolar.

Hasta el cierre de esta nota, La República no obtuvo ningún pronunciamiento desde la DREP Piura sobre esta situación.