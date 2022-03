“Ya no sé qué más hacer”: madre lucha por ver de nuevo a sus hijas pese a tener la tenencia

En Pucallpa, una joven madre se encuentra desesperada y a la espera de justicia, al no poder ver a sus niñas A.M.F.R y M.A.F.R desde el año pasado. Romy Rodríguez Fasabi denuncia que, en abril de 2021, su esposo Jean Marco Fernández Linares abandonó el hogar donde vivían, junto con sus dos hijas de tres meses y un año, a costa de engaños y manipulaciones.

Él le propuso dejar a las niñas en la casa de sus abuelos paternos para llevar a una consulta médica al hijo mayor de Romy, ya que sufría de bronquios tras contraer la COVID-19. Ella aceptó; no obstante, empezó a tener sospechas cuando Jean Marco Fernández no la dejó retornar a su vivienda porque había olvidado el examen de rayos X de su niño de 10 años.

“Él dijo que quería entrar a Tottus para comprarle un polo. Ahí me empezó a parecer raro, porque la idea era ir al doctor, luego me dijo ‘los dejo aquí’”, narró Romy en conversaciones con La República. Inmediatamente, supo que debía recoger a sus niñas, pero su ahora expareja no se lo permitió. “Si no me dejas, voy a llamar a la Policía”, amenazó ella.

Romy Rodríguez Fasabi lamenta que ya se va cumplir un año desde que no ve a sus hijas. Reclama celeridad a la Fiscalía para que se pueda hacer efectiva su tenencia. Foto: Difusión

“Para eso ya teníamos problemas, pero no pensé que se iba a atrever a tanto. Cuando nos estábamos yendo, volvimos a hacer otra parada en el camino y me dijo ‘mira, tengo que esperar acá porque me van a venir a entregar unas cosas del trabajo’. Comenzó a hablar con una persona durante una hora y luego me dijo que ya vaya a recoger a las niñas, que él se quedaba a hacer unas cosas de trabajo”, añade.

Al llegar al domicilio de los padres de Jean Marco, Romy confirmó lo que sospechaba, las niñas no estaban y sus suegros tampoco. Lo primero que atinó a hacer fue llamar a su suegra sin obtener respuesta, por lo que se comunicó con el padre de las niñas para pedirle información sobre el paradero de las pequeñas. Él, fingiendo desconocer la situación, le indicó que vuelva a llamar a su madre.

Tras varias mentiras, idas y venidas, Romy decidió ir a su casa, donde convivía con su esposo y sus hijos. No había nada. “Mi casa la había vaciado completa, no encontré mis cosas, ni las cosas de las bebés, se llevó absolutamente todo”, lamenta.

Revictimización y falta de respuesta en la comisaría San Fernando de Pucallpa

En medio de su desesperación, Romy se dirigió a la comisaría San Fernando de Pucallpa, acompañada de algunos de sus familiares. Lamentablemente, los efectivos que se encontraban de turno en ese momento omitieron sus funciones y no quisieron recibir la denuncia.

“Me dijeron que no podían ver ese tipo de denuncias de sustracción, dijeron que no veían ese tema, entonces quise hacer una denuncia por abandono, le dije que mi esposo se había llevado mis cosas, se había llevado a mis hijas, que necesitaba que me ayuden, que vayan a mi casa para que busquen a mis hijas”, afirma la afectada.

Ante la insistencia de la joven madre, la denuncia se procesó en contra de Jean Marco Fernández Linares por abandono de hogar. Tras el procedimiento policial, Romy cuenta que, “de favor”, un efectivo la acompañaría a su hogar para constatar su versión de los hechos.

Tenencia de las menores

Romy posee la tenencia provisional de sus dos menores hijas desde el 3 de junio de 2021, por lo que no se explica por qué, casi después de un año, los procedimientos legales que viene realizando no son suficientes para que ambas pequeñas estén de nuevo a su lado, ni siquiera las ha podido ver en todo ese tiempo.

“Ya debería entregarme a las niñas, pero él me hace oposición y mi audiencia era el 15 de setiembre para que todo se termine, pero él vuelve a hacer oposición. Fueron al segundo juzgado, pero nuevamente me otorgan la tenencia provisional”. precisa.

El 10 de noviembre de 2021, la jueza Delina Carmen Salazar Rojas, del Segundo Juzgado Familia, volvió a otorgar la tenencia provisional de las dos infantes a su madre. “Cumpla el emplazado: Jean Marco Fernández Linares, con entregar a sus menores hijas a la solicitante (madre: Romy Lucero Rodríquez Fasabi) en el día, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Oficiándose a la PNP, para que preste el apoyo de la fuerza pública de ser necesaria, a efectos que se cumpla con el presente mandato”, señala el documento de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Sin embargo, el ansiado momento aún no llega para la madre y sus pequeñas. “Hasta ahora, él no me ha entregado a mis hijas, en ese plan estamos. A mí nadie me ha quitado la tenencia de mis hijas. He ido a pedir que lo procesen por desobediencia y desacato a la autoridad”, reclama Romy. Ella detalla que ha llegado al domicilio de Jean Marco Fernández junto con la PNP, hasta en cinco oportunidades, pero no obtuvo ningún resultado.

“No abren la puerta, hay un pedido de descerraje, pero no me lo concedieron. Entonces, ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo actuar, se supone que ellos son la justicia y deberían entregármelas. Él está haciendo más largo el proceso”, resalta indignada.

Romy asegura que el padre de sus hijas se comunicó con ella vía telefónica solo para proponerle firmar un régimen de visitas, para que al fin pueda reencontrarse con sus hijas. Propuesta que ella rechazó. “¿Por qué yo tendría que firmar eso si las niñas tendrían que estar conmigo desde el 3 de junio? Esa es la impotencia que siento, que la Fiscalía no actúe como debería”, finalizó.