Trujillo: esperan instalación de 2 aulas prefabricadas en colegio

Las clases reiniciaron el 28 de marzo, pero hasta ahora la municipalidad del distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, no instala dos módulos prefabricados. La directora del colegio, Corina Cipriano, indicó que ya no reciben a más alumnos, ya que no cuentan con más salones.

Ante el reinicio de clases presenciales, los padres de familia de la I.E. 2200 Emilia y Victoria Barcia Boniffatti, en el AA. HH. Túpac Amaru del distrito El Porvenir, siguen esperando que las autoridades instalen dos aulas prefabricadas porque solo cuentan con un par de módulos de ese tipo y no son suficientes para 125 alumnos de cinco secciones del nivel primario, los mismos que ya están matriculados.

La directora Corina Cipriano señaló que el material para las aulas prefabricadas se encuentra en el colegio desde 2020 y solo esperan que la municipalidad del distrito entregue la infraestructura armada.

Alumnos carecen de un techo para protegerse del sol Foto: La República

“Pedimos a las autoridades que nos apoyen con tres aulas prefabricadas para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos dos aulas desarmadas en el terreno de inicial que necesitamos que las armen, ya que están desde el 2020″, expresó.

Asimismo, indicó que hay demanda de matrículas de alumnos, pero no se puede admitir por la falta de aulas. “Son cinco secciones las que tengo de primero a cuarto grado [de primaria] y siguen viniendo, pero no se les puede atender”, sostuvo.

Hace unos días, la empresa contratada por la municipalidad del distrito solo colocó el armazón de las aulas prefabricadas, pero no culminó con el resto. De acuerdo a los padres de familia, terminará la instalación el lunes 28 de marzo.

Pedidos de padres

La madre Jazmín de La Cruz Corcuera comentó que al contar solo con dos aulas prefabricadas se expone a los alumnos a las aglomeraciones y al contagio por la COVID-19. También pidió que el municipio se lleve el desmonte y la basura.

La madre Karen López Zavaleta, por su lado, señaló que no todos los alumnos pueden iniciar las clases si no hay las aulas suficientes. También pidió que el municipio envíe maquinaria para afinar el terreno y colocar un techo para que los niños no sean afectados por la intensa radiación del sol.

Robo en la institución

Los padres de familia instalaron un cerco perimétrico de calaminas. Una de ellas fue hurtada por un sujeto inescrupuloso. Tras el suceso, instalaron el portón del mismo material para proteger las instalaciones.