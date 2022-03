Piura: transportistas bloquean vías de la carretera Panamericana Norte por alza de combustibles

Desde las 00.00 horas de este lunes 28 de marzo cientos de transportistas de la región Piura vienen acatando un paro indefinido y denuncian el alza de combustible, alimentos y la lenta coordinación de las autoridades nacionales para solucionar el problema que afecta a la población en general.

Los transportistas tomaron la carretera Panamericana Norte, tramo hacia Chiclayo, así como el km 21 de carretera Las Lomas, donde se reportó la quema de llantas. En la parte sierra, se paralizo la vía que conecta las zonas de Canchaque – Huancabamba, así como el acceso a la provincia de Sullana.

En la provincia de Sullana se bloqueo su acceso. Foto: Difusión

Vehículos que transportaban alimentos y buses interprovinciales con pasajeros quedaron inmovilizados ante el paro convocado a nivel nacional, que busca que se tomen medidas frente al alza de combustibles.

“Todos sufrimos el incremento de los combustibles. No solo los camioneros, sino la población en general, esto hace que muchas cosas se estén encareciendo. Como transportistas de carga pesada, no hemos subido el precio del flete. Así que, si encuentran los productos en los mercados, eso no es por los transportistas”, declaró Héctor Velásquez, presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores.

