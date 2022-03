Cusco: sorprenden a trabajadores de la municipalidad de Wanchaq tomando licor en una oficina

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Wanchaq en la región Cusco fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de las oficinas ediles. Los hechos ocurrieron el día miércoles 23 de marzo.

Fue la regidora Milagros Valverde, quien ingresó a la oficina de la Demuna y registró con su teléfono celular a los trabajadores sentados dentro de la oficina. En una mesa, había vasos conteniendo gaseosa mezclada con una bebida alcohólica.

En el video se observa que la concejal increpa a la jefa de Relaciones Públicas, Carina Carrillo, por el hecho. El resto de trabajadores se mantuvo en silencio, mientras la regidora seguía con los cuestionamientos.

Tras ello, la concejal llamó a la Policía Nacional para que constate el hecho, en el acta se consignó el hallazgo de una botella de ron.

De acuerdo a información proporcionada por el gerente de Desarrollo Social, Edward Serrano, a medios locales; en el video no se ve que los trabajadores hayan estado tomando. “Hay un video, donde están los trabajadores en una reunión, no se percibe que estén bebiendo. Fuera de este espacio, hay una constatación de que se ha observado algunas botellas dentro de un basurero. Si corresponde o no a este espacio, a este momento, a esta reunión, son los funcionarios que tienen que aclarar mediante un informe”, dijo.