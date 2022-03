Congreso: moratoria vence en mayo y se viene una avalancha de nuevas universidades

Una avalancha de proyectos de ley que plantean la creación de nuevas universidades públicas se viene desde mayo próximo si es que no se prorroga la respectiva moratoria, tal como ha venido sucediendo desde el 2012 con el objetivo de reordenar el sistema universitario peruano.

Y es que solo en los 8 meses de gestión que tiene este Congreso, La República ha contabilizado al menos 11 iniciativas de Perú Libre, Acción Popular y Fuerza Popular que pretenden la apertura de nuevas universidades estatales en diferentes regiones del país, priorizando intereses políticos, en opinión de especialistas consultados.

Así, desde la bancada de Perú Libre, los legisladores Américo Gonza, Guido Bellido, Margot Palacios y Flavio Cruz proponen crear la Universidad Nacional Fronteriza de San Ignacio (Cajamarca), la Universidad Nacional del Vilcanota (Cusco), la Universidad Nacional Científica Intercultural del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Ayacucho) y la Universidad Nacional Intercultural Aymara (Puno), respectivamente.

En Acción Popular no se han quedado atrás. El parlamentario Jorge Flores Ancachi ha presentado dos proyectos de ley para fundar la Universidad Intercultural Aymara del Perú (Puno) y la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud (con sede en Lima y filiales en Puno y Cajamarca). Su colega Luis Aragón Carreño hizo lo propio al plantear la apertura de la Universidad Nacional Intercultural Minera de Espinar (Cusco).

Fuerza Popular, a través de Tania Ramírez, también busca abrir la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Cajamarca), al igual que Américo Gonza.

Los tres proyectos de ley restantes de los 11 mencionados fueron presentados por Fuerza Popular y Somos Perú en los dos últimos Congresos. Hoy han sido revividos. Estos buscan que la Escuela Autónoma de Bellas Artes se convierta en la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes; el Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle (Arequipa) en la Universidad Nacional Luis Duncker Lavalle; así como la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino de Piura, en la Universidad Nacional de las Artes de Piura.

Pero ¿estos son necesarios? Para el exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedu Jorge Mori, estas propuestas son populistas y no atienden de manera inmediata la demanda insatisfecha de jóvenes que quieren estudiar. “La solución no es crear más universidades sino abrir filiales y facultades de licenciadas públicas en regiones. Esa es la vía más rápida porque crear una universidad de cero toma entre 4 o 5 años dependiendo de la infraestructura y el presupuesto. Sería un despropósito enorme y se jugaría con las expectativas de los estudiantes”.

Más filtros. Estudiantes esperan que no haya retrocesos. Foto: Gerardo Marín/La República

Por eso, Mori espera que en el Congreso se pueda prorrogar la prohibición de solo crear universidades, mas no filiales.

“Actualmente, existen seis regiones, como Loreto, Amazonas, Tumbes, Ayacucho, Pasco y Moquegua, donde no hay muchas opciones por las denegatorias de universidades que no cumplían con condiciones básicas. Hace falta llevar filiales a esas zonas, incluso de privadas licenciadas”, dijo. No obstante, las universidades particulares aún no pueden abrir filiales por dos años más por la moratoria.

Mori considera que el Ministerio de Economía debe dejar de lado su rigidez y darles mayor presupuesto a las universidades públicas para que puedan abrir filiales y ampliar el número de vacantes ofrecidas. El Minedu debe apoyar esta posibilidad.

Falta presupuesto

En eso coincide el rector de la Universidad Agraria La Molina, Américo Guevara Pérez, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp). “Estamos en capacidad de abrir filiales y contar con más vacantes, pero eso depende de recursos. Tenemos un presupuesto de subsistencia”, precisó.

Guevara solicitó a los congresistas que antes de abrir nuevas universidades estatales, piensen en repotenciar a las existentes.

A la fecha, tras el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en el país existen 95 universidades públicas y privadas que cumplen con las exigencias. “Estamos en un nivel similar a países de la región, en términos de la cantidad de universidades por número de habitantes”, precisó el exministro Martín Benavides.

Pues bien, en mayo próximo se verá si se detiene la avalancha de nuevas universidades o pesan más los intereses políticos. Ya suficiente hay con la contrarreforma universitaria.

Inicio de clases

Hoy empiezan las clases en las universidades públicas. Lamentablemente, este mes solo el 8% lo hará, lo que significa que cerca de 24.000 estudiantes, de los más de 300.000, volverán. Cada institución elige el grado de presencialidad.

Con las universidades privadas suman un millón de alumnos.