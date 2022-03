Accidente en la Costa Verde: auto choca contra muro divisorio de pista y conductor fallece

Esta mañana, un hombre aún no identificado impactó su auto contra el muro que divide la pista de la Costa verde en el sentido de norte a sur. Esto se dio a la altura de la bajada Armendáriz, en Miraflores.

De acuerdo a los bomberos, que se apersonaron para auxiliar a quienes se encontraban dentro del vehículo, el conductor falleció inmediatamente, mientras su acompañante quedó herida y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa.

“Había un herido que ya ha sido derivado al Casimiro Ulloa. Como pueden apreciar, también hay un fallecido, que es el chofer. Lamentablemente llevó la peor parte”, señaló, Anthony Arana, jefe de la segunda brigada.

Detalló que se tomaron medidas para que otros autos no choquen contra este y se produzca un accidente de mayor magnitud. “Lo que hemos hecho es que hemos estabilizado el vehículo para evitar cualquier colisión. Hemos puesto conos en toda la vía para que también los vehículos puedan abrirse y no se cause otro accidente”.

Además, afirmó que pese a que se encontraron latas de cerveza, no se podría afirmar aún que el conductor haya estado ebrio. “Sí se puede apreciar que hay unas latas de cerveza. Si han estado tomando, ya lo verán las autoridades. La persona herida estaba consciente, policontusa, no era de gravedad, sí podía moverse”.

Jesús María: vehículo se despista en avenida Brasil

Un accidente de tránsito se registró en la cuadra 22 de la avenida Brasil, en Jesús María. Al parecer, un automóvil venía a excesiva velocidad, por lo que terminó despistándose y volcándose en la vía auxiliar. Un total de tres ambulancias y una máquina de rescate se juntaron en la zona para sacar del vehículo al conductor.