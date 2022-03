Lambayeque: Villa Hermosa con 6 horas de agua al día y una obra inconclusa

Más de 30.000 habitantes de 12 pueblos jóvenes en el sector Villa Hermosa, del distrito de José Leonardo Ortiz, carecen de un adecuado servicio de agua potable pese a que desde hace ocho años, aproximadamente, el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) recepcionó la obra de saneamiento por parte del consorcio IOTA.

Si bien la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción han intervenido con sanciones e investigaciones, respectivamente, lo cierto es que los moradores de los pueblos jóvenes Villa Hermosa, Los Claveles, Milagro de Dios, Nuevo Horizonte, La Explanada, Javier Castro, Santa Lucía, El Nazareno, 4 de Julio y San Borja no cuentan con el servicio de agua potable las 24 horas.

Tanque elevado inoperativo

La República llegó este domingo 28 de marzo al sector Villa Hermosa y conversó con los pobladores, quienes calificaron la obra de mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado como un monumento a la corrupción .

La obra fue ejecutada en la gestión del exgobernador regional de Lambayeque Humberto Acuña Peralta y estuvo valorizada por más de 20 millones 265 mil soles.

Dilberto Tarrillo Sánchez, dirigente del sector Villa Hermosa, explicó que durante el día solo cuenta, de manera intercalada, con seis horas de agua potable : 6.00 a. m. - 8.00 a. m., 11.30 a. m. - 1.30 p. m., y 6.00 p. m. - 8.00 p. m.

“El agua potable en estos sectores es escasa y solo viene por horas. Esta obra está compuesta por un tanque elevado que no opera, una cámara de bombeo que emana olores nauseabundos y pozos tubulares mal construidos. El agua que bebemos viene de la planta de Epsel y no del tanque elevado como debería ser”, expresó Tarrillo Sánchez.

Seguidamente Tarrillo agregó: “El tanque elevado, ejecutado en la gestión de Humberto Acuña, no ha cumplido su finalidad. Hemos hechos denuncias y marchas, pero no tenemos ninguna solución. Hemos hecho gestiones para una vía de impulsión que traiga agua saludable al tanque y tengamos el servicio durante 12 horas al día, pero no hay avances”.

Según informes de la Contraloría y el Ministerio Público, el consorcio IOTA construyó tres pozos tubulares a una profundidad de 40 metros, sin tener en cuenta el estudio de prospección geoeléctrica que recomendaba solo hasta 31 metros profundidad. Esta irregularidad ocasionó la contaminación del agua potable con agua mineralizada.

Tarrillo Sánchez precisó que el tanque elevado fue cerrado luego de que denunciaran que consumían el recurso hídrico con un sabor salado. A pesar de estas adversidades, en el 2015 la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) recepcionó la obra.

A su turno, el vecino Máximo Flores Flores sostuvo que la cámara de bombeo emana olor insoportables y que no recibe mantenimiento por parte de Epsel. Él pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo.

La finalidad de la cámara de bombeo, de acuerdo a varios componentes de su estructura, debía cumplir la función de recibir y acumular aguas residuales para luego a través de un sistema de bombeo enviar a un nivel mayor. Dicha infraestructura se ubica en el parque principal de Villa Hermosa.

“Esta cámara de bombeo estuvo mal planificada en el expediente técnico y, posteriormente, su ejecución ha traído muchos problemas. ¿A quién se le ocurre hacer una estructura para aguas residuales en una zona muy poblada? Esto debió realizarse en una zona muy alejada y no en un parque. Uno no puede utilizar el parque porque los olores son insoportables”, comentó Flores.

Inseguridad ciudadana

Además de los problemas de saneamiento, el vecino Eduardo Hernández Pérez hizo un llamado a representantes de la Comisaría de Atusparias y la Segunda Macrorregión Policial de Lambayeque con el objetivo de reforzar el patrullaje para evitar robos .

“La Policía y el Ministerio Público deben poner más mano firme contra la delincuencia. En Villa Hermosa hay mucho asalto en motocicleta y, a partir de las 7 de la noche, nadie puede transitar por este lugar . En vez de instalar PRI (Puestos de Respuesta Inmediata), los policías se deben involucrar de mejor manera y hacer patrullaje. Y a la Fiscalía le pedimos que no libere a los ladrones”, mencionó.

Hernández Pérez también mostró su preocupación por la inactividad de las juntas vecinales en el sector Villa Hermosa, las cuales tenían un rol fundamental en la prevención del crimen.